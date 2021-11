‘Cómo conocí a vuestro padre’: Kim Cattrall interpretará a la versión del futuro del personaje de Hilary Duff

Durante buena parte de los episodios de Cómo conocí a vuestra madre, la trama era presentada desde un futuro no muy lejano donde Ted Mosby le contaba a sus hijos… pues eso, cómo había conocido a su madre. En esa suerte de flashback que constituía la serie de CBS al completo, Ted era interpretado por Josh Radnor, pero su voz del futuro pertenecía a otra persona, Bob Saget. Este fue el formato de la célebre sitcom, y este es el que replicará la nueva versión que desarrolla Hulu, por título Cómo conocí a vuestro padre. Ahora el personaje protagonista es una mujer, Sophie, que interpreta Hilary Duff, y según recoge Collider el equipo ya ha reclutado a la voz de su versión del futuro.

Esta será la de Kim Cattrall, veterana actriz que contará con un papel recurrente en Cómo conocí a vuestro padre. Luego de aparecer en películas de los años 80 como Loca academia de policía y Golpe en la pequeña China, Cattrall empezó a especializarse en la televisión, siendo candidata al Emmy en cinco ocasiones y dando vida a un personaje icónico como Samantha en Sexo en Nueva York. Curiosamente, su fichaje como la Sophie del futuro en Cómo conocí a vuestro padre coincide con la producción del revival de Sexo en Nueva York, que ha reunido a todas las actrices de la serie original (Sarah Jessica Parker, Kristin Davis y Cynthia Nixon) con la excepción de Cattrall. Su título es And Just Like That, y viene auspiciado por HBO Max.

En lo que respecta a Cómo conocí a vuestro padre, las reminiscencias a la serie protagonizada por Radnor son absolutas: el hilo conductor de la trama será Sophie contándole a su hijo cómo se enamoró de su padre, volviendo la vista al grupo de amigos que tenía en 2021. Esta nueva serie resucita un fallido proyecto de 2014, donde la protagonista iba a estar interpretada por Greta Gerwig siendo su voz futura la de Meg Ryan, y a su vez es la respuesta de Duff al cancelado reboot de Lizzie McGuire que iba a auspiciar Disney+. Cómo conocí a vuestro padre está escrita por Isaac Aptaker y Elizabeth Berger con los creadores de la serie original, Carter Bays y Craig Thomas, ejerciendo de productores ejecutivos.

Hulu aún no tantea ninguna fecha de estreno para esta esperada sitcom, que ya ha confirmado que se ambientará en el mismo universo de Cómo conocí a vuestra madre existiendo la posibilidad de que algunos miembros del reparto original hagan cameos.

