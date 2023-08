Tienes 2 días para ver esta película de Mario Casas antes de que desaparezca del catálogo de Netflix

Llaman a la puerta y un hombre abre los ojos. Los golpes lo han despertado. No reconoce la habitación en la que se encuentra. Podría ser la de un hotel. Sí, en cambio, el cuerpo que yace a unos metros de él. Aún bajo la zozobra del sueño, identifica la silueta de su amante, Laura. Pero no se halla acostada a su lado, sino en el suelo del cuarto de baño, sobre un espeso charco de sangre. Los golpes, entre tanto, no cesan. Así comienza la película que, en cuestión de horas, Netflix retirará de su catálogo en España.

No será la única: el 31 de agosto, dejarán la plataforma roja tres decenas de títulos, entre los que se encuentran Legítima defensa, de Coppola; El último mohicano, de Mann o Que Dios nos perdone, de Sorogoyen. Como la última película mencionada, el largometraje que nos ocupa es español y se estrenó en 2016. También fue la segunda obra filmada, en solitario, por su director. Su título, Contratiempo.

En busca de una duda razonable

Oriol Paulo (Los renglones torcidos de Dios) se presentó en sociedad con El cuerpo (2012), thriller protagonizado por Hugo Silva y Belén Rueda. Antes de él, sólo había dirigido un telefilme (Ecos) y escrito un par de guiones. En 2016, Paulo estrenó Contratiempo, película en la que pulió lo que ya había exhibido en su ópera prima: una marcada inclinación por los golpes de efecto, los giros cerrados de guion y los crímenes irresolubles.

Reparto de 'Contratiempo'

En Contratiempo, Paulo contó con un espléndido reparto encabezado por Mario Casas y Bárbara Lennie, a los que respaldan veteranos infalibles como Ana Wagener, Francesc Orella, José Coronado o Paco Tous.

'Contratiempo' Cinemanía

Contratiempo acompaña a Casas en una mañana de pesadilla: tras ser hallado en una habitación de hotel reconvertida en escenario de un crimen, es acusado del asesinato de su amante, que es incapaz de negar taxativamente. A contrarreloj, el personaje al que da vida el actor gallego recurre a Virginia Goodman (Ana Wagener), definida como “la mejor preparadora de testigos del país”, para encontrar una duda razonable que pueda librar a Casas de la cárcel.

