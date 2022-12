Mario Casas tenía apenas veinte años cuando debutó en el cine, de la mano de otro actor reconvertido en director como era Antonio Banderas en El camino de los ingleses. Ha pasado mucho, muchísimo tiempo desde aquel entonces, pero el destino ha querido que ahora el propio Mario haya seguido el camino de Banderas y se haya pasado a la dirección. Irónicamente, dirigiendo a otro joven actor con el que ya tiene mucho en común, pues se trata nada menos que de su hermano Óscar Casas.

Estaba escrito en el destino pero fue seguramente la pandemia la que prendió la mecha. Mario Casas se encontraba en el confinamiento junto a la guionista Déborah François y, como muchos otros, sintió la necesidad de hacer algo, de ponerse a escribir y de plasmas algunos de esos sentimientos que tenía dentro y no era capaz de plasmar de otra manera. De esa coescritura junto a François iba a nacer el guion de Mi soledad tiene alas, su primera película como director y la cual acaba de terminar su rodaje en Madrid.

¿De qué va Mi soledad tiene alas? Pues bien, la película sigue la historia de Dan (Óscar Casas), un joven grafitero, y la de sus amigos en un barrio humilde de Barcelona, en la que se dedican a atracar joyerías para subsistir. Sin embargo, cuando un atraco sale mal, Dan y compañía se ven obligados a huir a Madrid y refugiarse allí hasta que se pase el temporal. Pero entonces comienza otro viaje en ellos, un viaje interior en el cual tendrán que dejar la adolescencia atrás y pasar de inmediato a la madurez.

Imagen del rodaje de 'Mi soledad tiene alas' Cinemanía

Un reparto plagado de jóvenes y actores no profesionales

"Son jóvenes de entre 18-19 años pero en plena transición a adultos, con unos matices y sensibilidad determinados y procedentes del barrio, de esa periferia de Barcelona en la que yo me he criado", nos explica Mario Casas desde el set de rodaje, en el que ultima el final de la película junto a su hermano Óscar pero también junto a la debutante Candela González, quien da vida a Vio y a Farid Bechara, quien interpreta a Reno.

El actor ganador del Goya por No matarás tenía claro que quería hacer su primera película con su hermano menor como protagonista, pero también que quería rodear a este de un elenco de actores no profesionales. "Escribí el guion pensando en mi hermano, en el personaje que a mí me hubiera gustado que me ofrecieran cuando tenía su edad", explica Casas, quien durante unas semanas ha tenido que ejercer de director sin dejar de ser hermano mayor, transmitiéndole en todo momento a Óscar la seguridad y confianza que este necesitaba para sacar adelante un personaje tan nuevo para él.

"Es un tipo de película que Óscar nunca había hecho, más naturalista. Aquí no se trataba de construir un personaje sino de deconstruir, de ser lo más fresco y natural posible, por eso le decíamos que se agarrase a los otros actores, principalmente Candela y Farid y se dejase llevar por ellos", desvela Mario Casas, quien añade que ha tenido que llevar a su hermano hacia un proceso de reaprendizaje como actor. "Tuvimos que trabajar mucho para trasladarlo a la base de la interpretación casi, desde que él no sabía nada, y para ello también el cambio físico que le pedí".

Imagen del rodaje de 'Mi soledad tiene alas' Cinemanía

Casas se refiere a los más de 8kg que perdió su hermano menor antes de meterse en el papel, con el que ha estado ensayando más de tres meses. Todo ello en un rodaje que ha tenido lugar entre Barcelona y los barrios de Bellvitge, La Mina… hasta llegar a Lavapiés en Madrid, donde ha concluido tras varias semanas. Mi soledad tiene alas aun no tiene fecha de estreno en cuanto que su rodaje acaba de terminar y aun falta toda la posproducción, pero a juzgar por lo visto y por las palabras del propio Mario Casas, todo apunta a que estamos ante una de las películas españolas más prometedoras para el próximo 2023.

