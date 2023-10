Las mejores películas que puedes ver por tan solo 3, 50 euros en la Fiesta del Cine

Las salas de cine españolas celebran una nueva edición de la Fiesta del Cine, que ya se ha consagrado como uno de los eventos de mayor éxito a lo largo y ancho del país. Una nueva oportunidad para disfrutar de los mejores títulos actuales a un precio de tan solo 3,50 euros.

Esta iniciativa, organizada por la Federación de Distribuidores Cinematográficos (FEDICINE), la Federación de Cines de España (FECE) y el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), estará activa del 2 al 5 de octubre. En total son más de 300, incluyendo las salas de franquicias como Yelmo, Cinesa, Cinesur o Kinépolis, así como numerosos cines independientes las que participarán este año en la Fiesta del Cine.

Más allá de Barbie, Oppenheimer o Elemental, que aún siguen en cartelera y se han transformado en los filmes más taquilleros en España en los últimos meses, las salas de cine están repletas de nuevas propuestas para los espectadores. Del nuevo y laureado trabajo en Cannes de Johnny Depp, hasta la última joya de la ciencia ficción de Gareth Edwards, pasando por el mejor cine de terror y alguna que otra comedia española... ¡no te pierdas las mejores películas estos días!

The Creator

Gareth Edwards, el hombre detrás de filmes como Monsters (2010), Godzilla (2014) y Rogue One. Una historia de Star Wars (2016), dirige esta nueva película sci-fi centrada en una guerra futura entre la raza humana y las fuerzas de la inteligencia artificial. En este contexto, un duro exagente es reclutado para buscar y asesinar a el Creador, el misterioso arquitecto de la IA más avanzada que ha desarrollado el arma definitiva. Acompañado de la música de Hans Zimmer, el filme cuenta con la presencia de John David Washington (Tenet), Gemma Chan (Eternals) y Allison Janney (Juno).

Duración: 2 h 13 min.

Misterio en Venecia

Tras Asesinato en el Orient Express (2017) y Muerte en el Nilo (2022), Kenneth Branagh se introduce de nuevo en la piel del detective Hércules Poirot. Una trilogía basada en las novelas de Agatha Christie, con Branagh también al frente de la dirección, que en esta ocasión se vuelve más oscura al resolver el caso en una Venecia posterior a la Segunda Guerra Mundial, donde un invitado a una sesión de espiritismo es asesinado. El elenco coral queda completado con rostros célebres como Michelle Yeoh, Tina Fey, Jamie Dornan o Riccardo Scamarcio, entre muchos otros.

Duración: 1 h 43 min.

La monja II

Después de que la primera entrega se convirtiera en el título más taquillero del ‘warrenverso’, con una recaudación de 365 millones de dólares, la novena película de la saga de Blumhouse trae un nuevo enfrentamiento entre la hermana Irene (Taissa Farmiga) y Valak. El director Michael Chaves (Expediente Warren: Obligado por el demonio, La llorona) se sitúa al frente de este título que también cuenta con la presencia de Jonas Bloquet (Elle), Storm Reid (Euphoria) y la icónica mujer detrás de la monja, Bonnie Aarons.

Duración: 1 h 49 min.

Cerrar los ojos

Víctor Erice, el célebre director español detrás de El espíritu de la colmena y El sur, estrena su nuevo filme tras su paso por Cannes y San Sebastián. Protagonizada por Manolo Solo, Jose Coronado, Ana Torrent y María León, Cerrar los ojos narra la historia de un actor desaparecido durante el rodaje de una película, cuyo caso vuelve a la televisión después de que un programa de televisión ofrezca imágenes en primicia de las últimas escenas en las que participó. Unas secuencias rodadas por su amigo íntimo, el director Miguel Garay.

Duración: 2 h 49 min.

Campeonex

En 2018, la película Campeones lograba 11 nominaciones en los Premios Goya, de los que se llevaba finalmente tres a casa, sobresaliendo la interpretación de los actores Javier Gutiérrez y Jesús Vidal. Ahora, Javier Fesser ha vuelto a estrenar entre grandes cifras de audiencia la secuela, que en esta ocasión cuenta con Elisa Hipólito (Vota Juan) en el papel protagonista, quien se convierte en la nueva entrenadora del equipo de 'campeones' después de que este abandone el baloncesto y se adentre por error en el fascinante mundo del atletismo.

Duración: 2 h 5 min.

Jeanne du Barry

Tras su paso por Cannes, la nueva película de Johnny Depp supone su retorno como actor después de las diversas polémicas personales que ha sufrido el actor en los últimos años. El filme dirigido por Maïwenn, y coprotagonizado por ella misma también, nos traslada a la Corte francesa en pleno siglo XVIII. Jeanne du Barry narra la historia de Jeanne, una joven de clase trabajadora y culta, quien utiliza su inteligencia y su atractivo físico para ascender en el escalafón social, convirtiéndose en una de las personas favoritas del rey Luis XV.

Duración: 1 h 57 min.

Saw X

Situada cronológicamente entre las dos primeras entregas de la franquicia Saw, la décima película centra la atención en John Kramer. Desesperado y enfermo, el protagonista viaja a México para someterse a un tratamiento experimental y muy arriesgado con la esperanza de curar su cáncer mortal. El inicio de una rabia renovada hacia la humanidad. Así, el actor Tobin Bell retorna como el psicópata Jigsaw / John Kramer en el nuevo título gore firmado por Kevin Greutert, editor de las primeras cinco entregas y de la octava, y director de Saw VI y Saw VII 3D, alejado de la franquicia gore desde hace seis años.

Duración: 1 h 58 min.

