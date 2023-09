Crítica de 'Saw X': después de todo, John Kramer tenía razón

Diez películas llevamos ya desde que James Wan, inaugurador de sagas por antonomasia (ahí están Insidious y Expediente Warren también), dirigiera la primera Saw por 2004. La saga que encabeza Tobin Bell como John Kramer, alias Jigsaw (capaz de seguir organizando torturas aún después de muerto) ha experimentado todo tipo de volantazos a lo largo de su trayectoria, y la última pirueta es la que supone Saw X. Una película que directamente opta por ser una precuela.

¿O una midcuela, más bien? Se supone que se ambienta entre la primera Saw y Saw II, pero al margen de sutilezas esto significa que Kramer está vivito y coleando, pero en las últimas a causa de su cáncer mortal. La película que dirige Kevin Greutert (veterano de la saga tras Saw VI y Saw VIII 3D) le coloca de hecho en tal situación de vulnerabilidad que no duda en someterse a un tratamiento alternativo en México... un tratamiento que resulta ser una estafa. Así que su venganza será terrible.

Crítica de 'Saw X'

Valoración: 'Saw X'

Siempre ha habido una enervante contradicción en el fondo de Saw. Si la saga se ha alargado así (aparte del rigor con el que parece cumplir las expectativas fan) es por un ánimo serial que dependía tanto de lo previsor que era John Kramer como de su tronado sentido de la moral. Con lo que sus torturas no podían mostrarse simplemente como lo que eran (dispensadores de diversión gore), sino que debían contar con un sermón legitimador. Esta gente lo merecía, debía aprender algo. Por eso era inevitable toparnos en algún punto con algo como Saw X.

Saw X es una precuela decidida a convencer definitivamente de que Jigsaw es un antihéroe. No solo tiene a Tobin Bell acaparando protagonismo desde la vulnerabilidad del cáncer, sino que la estafa de la que es víctima (así como el afecto genuino que siente por varios personajes) da a sus actos una coartada lo bastante sólida como para no preocuparse de la integridad física de sus presas. El planteamiento, de este modo, pasa no solo a ser “las travesuras de Jigsaw en un México de fotografía anaranjada como mandan los cánones USA”, sino “las travesuras de Jigsaw en México impartiendo justicia contra quienes se aprovechan de los más desfavorecidos”. Dentro de los peculiares ejes de ética imposible de la saga, esta décima entrega podría articularse como el reverso de Saw VI en cuanto a la invectiva contra la sanidad privada que emprendía aquella. Pero es incluso más bondadosa.

Hay opciones considerables de que Saw X sea considerada rupturista para los estándares de la franquicia, y de que la línea fan más dura no conecte con esta precuela. No se trata solo de asistir finalmente a todo un one man show con Bell (perdiendo lo poco que quedaba de enigma para su personaje), sino de una cuestión tonal y de una rebaja algo dramática de la casquería. Lo que sucede con la trampa ocular del póster, tan genial y suculenta (y que no conviene desvelar), es paradigmático: a esta Saw X le interesa pasar tiempo de calidad con su protagonista, y jugar con las convenciones de la saga hasta el punto de afianzar el sentido del humor afable, humanizar a todo el mundo (los fans de Amanda, Shawnee Smith con un corte de pelo asombroso, están de enhorabuena) y presentar al villano definitivo con los rasgos de Synnøve Macody Lund.

La desvergüenza, pues, con la que se permite negarnos las golosinas habituales y coquetear con un ánimo feel good (hay hasta un niño adorable) es de aplaudir. No tanto la plana realización de Kevin Greutert, con la locura visual al mínimo, y en general la sensación de que esta saga se halla demasiado cómoda buscando nuestra condescendencia. Pese a todo, hay motivos suficientes para abrigar curiosidad por la próxima parada en su huida hacia adelante, y en definitiva querer seguir jugando.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.