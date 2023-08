La frase de 'Oppenheimer' que no estaba en el guion se han convertido en una de las más célebres

La improvisación a veces es más que necesaria incluso en los guiones más ocurrentes. O si no que se lo digan a Martin Scorsese en Uno de los nuestros con "Funny how, I mean funny like I’m a clown?", a Coppola en El padrino con su mítico "Leave the gun, take the cannoli" o a Quentin Tarantino en Reservoir Dogs con "Hey, what’s going on? You hear that?", entre tantas otra citas célebres.

Frases esporádicas que se salen de lo estipulado por la dirección hacen de lo ordinario lo extraordinario. Así ha ocurrido en una de las escenas clave de Oppenheimer, el último bombazo indiscutible de Christopher Nolan, donde ni los propios guionistas contemplaban en sus diálogos más discurridos.

Resulta que en una de las escenas que más han apasionado a los espectadores aparece una frase icónica que ni siquiera estaba contemplada en la versión original del guion. Surgió de la ocurrencia de James Remar, que fue tal su preparación para su papel como el secretario Henry Stimson, que su imaginación y creatividad maravilló al propio Nolan y al resto del reparto que, conscientes de la improvisación, no supieron cómo reaccionar.

La escena de la que hablamos en la que están decidiendo en qué ciudad de Japón deben lanzar la bomba atómica, y el personaje interpretado por James Remar, descarta Kyoto de la lista porque estuvo de vacaciones con su mujer en su luna de miel. Se trata de un diálogo peliagudo, basado además en el personaje original y que ilustra muy bien la posición de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial.

En la escena aparece Stimson y otros funcionarios del gobierno estadounidense junto al físico J. Robert Oppenheimer (Cillian Murphy). “Es un momento fantásticamente emocionante en el que nadie en la habitación sabe cómo reaccionar", reconocía el propio Nolan en una entrevista para New York Times.

Además, el director de Oppenheimer confesaba que, más allá del guion prestablecido, estaba abierto a nuevas ideas de los propios actores que, emocionados por indagar y sumergirse en su personaje de la vida real e impregnarse en una profunda investigación, se sintieran lo más reales posibles: “podían venir con pasión y conocimiento basado en su propio aprendizaje”.

"Cada actor venía a la mesa con investigación sobre cómo había sido su personaje en la vida real. Tenían toneladas de deberes que hacer Tenían una gran fuente con 'American Prometheus'".

Cillian Murphy y Christopher Nolan en el rodaje de 'Oppenheimer'. Cinemanía

'Oppenheimer', sinopsis

La ficción cuenta la historia de Julius Robert Oppenheimer, el físico teórico de Nueva York que se convirtió en hombre clave durante el Proyecto Manhattan en la Segunda Guerra Mundial, destinado a crear las primeras bombas nucleares. Sin embargo, Oppenheimer nunca llegó a sentirse del todo orgulloso de una idea que costó la vida de millones de personas.

Basado en la novela Prometeo americano: El triunfo y la tragedia de J. Robert Oppenheimer, de Kai Bird y Martin J. Sherwin, la sinopsis oficial nos habla de un "épico thriller rodado en IMAX que transporta a los espectadores a la trepidante paradoja de un enigmático hombre que deberá arriesgarse a destruir el mundo para salvarlo".

'Oppenheimer', fecha de estreno y duración

La película sobre el Proyecto Manhattan se estrenó el pasado 20 de julio en cines y tiene una duración de 180 min., es decir, 3 horas, lo que la convierte en la película más extensa rodada por Christopher Nolan, superando a Interstellar (169 minutos) y El caballero oscuro: La leyenda renace (165 minutos). Destaca también por ser uno de sus pocos trabajos del director basados en hechos reales, además de Dunkerque.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.