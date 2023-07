La vida privada de Cillian Murphy, el actor más reservado: la estrella que rechaza ser una celebrity

Si el verano cinéfilo tuviese un nombre, sería el de Barbieheimer, ese Rumble in the jungle de la gran pantalla que presenciaremos a partir del próximo 21 de julio. Ese día, llega a España Barbie, de Greta Gerwig: un día después de aterrizar en nuestro país Oppenheimer, la nueva película de Christopher Nolan. El choque de fechas no ha entusiasmado, precisamente, al autor de Origen, según le han revelado a un periodista de Insider cuatro fuentes próximas al director.

En el mismo reportaje, Nolan negaba que, por el momento, hubiese visto Barbie, lo que parece ser su manera de decirnos que no esperemos una fotografía suya frente a la carátula de esta película mientras, con una sonrisa en la boca, agita en el aire una entrada de cine. Gerwig y Margot Robbie, en cambio, sí que han visto ya Oppenheimer. Y Cillian Murphy, que interpreta al padre de la bomba atómica, espera devolverles pronto el favor.

“Voy a ver Barbie al 100%”, dijo Murphy en una entrevista para IGN. “Cuento las horas para verla y creo que es espléndido para la industria, y para los espectadores, que el mismo día se estrenen dos fantásticas películas, dirigidas por dos fantásticos cineastas”.

Puede que Nolan no simpatice con la opinión del actor, con quien ha colaborado en seis películas incluida esta, pero si algo ha dejado claro Murphy desde que debutase en la gran pantalla hace veinticinco años es que él es una estrella de cine diferente. O que, mejor dicho, él es una estrella de cine, precisamente, porque ha hecho todo lo posible para evitarlo.

El rockero de las gafas de sol

Cualquiera que haya visto la serie Peaky Blinders recordará los ojos azules, pálidos y absorbentes de Cillian Murphy. No hay unos ojos como los suyos en toda la industria del cine. Son su seña de identidad, como lo era, para Kirk Douglas, el hoyuelo de su barbilla. Sin embargo, Murphy prefiere esconderlos tras unas gafas de sol siempre que tiene la posibilidad.

En una entrevista para ES Magazine, el irlandés hablaba de ello: simplemente, no le gusta que lo reconozcan. Para Murphy, el infierno debe tener un aspecto muy similar al de cientos y cientos de admiradores gritándote cuando sacas a pasear a tu perro. Por eso, Murphy, en su entrevista, se compadecía de Robert Pattinson, que ha padecido esta insufrible veneración desde que protagonizase Crepúsculo.

Si hay el actor ha querido ser alguna vez una estrella, ha sido una estrella de rock: junto a su hermano, fundó la banda The Sons of Mr. Green Genes, que estuvo cerca de firmar un acuerdo con un importante sello discográfico británico. Los Murphy lo rechazaron: Páidi, el hermano menor de Cillian, no quería dejar la universidad y la cantidad de dinero que percibirían no convenció al dúo.

Si albergas esperanzas de que retome su carrera musical, renuncia a ellas. No volveremos a ver a Tom Shelby con una guitarra eléctrica: Cillian Murphy le dijo a un periodista de The Guardian que el mundo de la música se había cerrado para él porque un intérprete con una banda de rock no sería tomado en serio por nadie. No sabemos si Keanu Reeves leyó esa entrevista.

En cambio, y además de su amor imperecedero amor por Chet Baker y los Beatles, sí hay algo que Murphy ha mantenido de sus días como cantante: su mujer Yvonne Guinness, a la que conoció en un concierto. Poco más se conoce sobre su vida privada: tienen dos hijos, ella es artista (se dedica a la videoinstalación), él es vegetariano y, en su infancia, fue católico, pero ya no…

“Yvonne no habla de mí y yo no hablo de ella”. Así es como Murphy suele zanjar toda cuestión referente a su vida al margen de las pantallas. Cuando le preguntaron si había colaborado alguna vez con Yvonne en una de sus exposiciones artísticas, el actor respondió: “Tenemos dos hijos. Creo que eso ya es suficiente colaboración por el momento”.

Cillian Murphy en 'Luces rojas' Warner Bros.

Cillian no ha podido venir

Uno aprende a valorar aún más la interpretación de Murphy en Peaky Blinders cuando descubre, o más bien entreve, al actor que se esconde bajo la peligrosa boina. Durante el rodaje de Oppenheimer en Nuevo México, elenco y equipo técnico se reunían para cenar juntos. La ubicación, pleno desierto, no ofrecía muchas más alternativas. Sin embargo, en estas cenas comunales solía faltar alguien: nada más y nada menos que el propio Oppenheimer.

“La presión y la responsabilidad que Cillian soportó durante la grabación fue monumental, y eso le impedía acompañarnos al final del día. Su cerebro estaba saturado”. De esta forma lo excusaron lo actores Emily Blunt y Matt Damon. Bueno, seguro que no es el peor pretexto que se haya empleado hasta ahora para no hacer vida social con tus compañeros de trabajo.

En una entrevista para Variety durante la promoción de Blonde, Ana de Armas apuntó a que si el star-system de Hollywood se había desmoronado era, en parte, por las redes sociales. El misterio que rodeaba a la estrella de cine era una parte esencial en su naturaleza y, sin él, no existía.

De una industria poblada por Monroe, Wayne, Taylor y Dean, se ha pasado a un cine en el que sólo Tom Cruise puede considerarse una auténtica estrella. Aunque, quizás, no deberíamos perder de vista la candidatura de Cillian Murphy. Y eso que él ha hecho todo lo posible para no convertirse en una.

