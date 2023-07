Cillian Murphy sobre su radical pérdida de peso para 'Oppenheimer': "No lo recomiendo"

Es habitual que los actores se sometan a cambios físicos muy sacrificados por exigencias del guion. Entre las transformaciones más comentadas, suelen estar las de las estrellas de las películas de superhéroes, que tienen que someterse a estrictos entrenamientos y dietas para conseguir un físico escultural.

También hay intérpretes que se ven obligados a perder peso por un personaje, como ha sido el caso de Cillian Murphy en Oppenheimer. En lo nuevo de Christopher Nolan, que llega a los cines el próximo 20 de julio, el actor se mete en la piel de J. Robert Oppenheimer, atormentado creador de la bomba atómica durante la II Guerra Mundial.

Su compañera de reparto Emily Blunt ya había revelado en People que Murphy, al que los adelantos y las imágenes promocionales del filme ya han mostrado visiblemente más delgado para el rol, se saltaba las cenas con el elenco, pero ahora ha sido el propio intérprete el que ha confesado en una entrevista a The Guardian que a veces se olvidaba de comer.

"Es como si estuvieras en un tren que está siendo bombardeado. Es explosión tras explosión", ha afirmado el actor sobre el rodaje de la película: "Duermes unas horas, te levantas y explosiones otra vez. Tenía muchísima energía. Llegué a un límite en el que ya no me preocupaba la comida ni nada. Estaba en un estado de hiper algo. Pero era bueno porque el personaje era así. Nunca comía".

Cillian Murphy quería ser igual que Oppenheimer

Tal y como ha explicado Murphy, el Oppenheimer real vivía a base de "cigarrillos y pipas, los alternaba" y terminaría falleciendo a causa del cáncer en 1967. Así, el físico teórico tenía una complexión muy delgada que Murphy se empeñó en conseguir para parecerse lo más posible a él.

"Te vuelves un poco competitivo contigo mismo y no es sano", ha reconocido Murphy sobre la pérdida de peso que sufrió para convertirse en Oppenheimer: "No lo recomiendo". El actor no ha desvelado cuánto peso perdió exactamente, asegurando que "no quiero que sea un 'Cillian ha perdido x peso para el personaje".

En una entrevista previa con New York Times, el irlandés ya se refirió a su deseo de conseguir un físico lo más parecido posible al del protagonista de Oppenheimer: "Me encanta actuar con mi cuerpo y Oppenheimer tenía un físico y una silueta muy distintivas, y las quería hacer bien".

"Tuve que perder bastante peso y trabajamos con vestuario y sastrería; él era muy delgado, casi demacrado, existía a base de martinis y cigarrillos", contaba en aquel encuentro: "Tenía unos ojos muy brillantes y quería darle ese aspecto de ojos grandes, así que trabajamos mucho en su silueta y sus expresiones antes de empezar".

