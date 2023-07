Quién es quién en 'Oppenheimer': los responsables del bombazo

El director de El caballero oscuro se ha pasado al biopic. Christopher Nolan, tan asiduo a los puzles narrativos y a jugar con las estructuras temporales, ha elegido para su nuevo proyecto una historia conocida por todos, donde a priori poco tiene para sorprender al público. Esta es la vida de J. Robert Oppenheimer, conocido como "el padre de la bomba atómica" y marcado, por tanto, por el bombardeo nuclear de Hiroshima y Nagasaki que concluyera salvajemente la Segunda Guerra Mundial.

Se supone, por tanto, que con Oppenheimer es difícil hacer spoilers, al tiempo que fácil liarse con la cantidad de personajes y nombres que maneja la historia real. Aunque el centro sea tan sencillo como un científico que desarrolló el arma más mortífera de la historia y vivió toda su vida atormentado por ello, Nolan ha reunido a un reparto tan enorme alrededor que quizá merezca la pena articular una pequeña guía.

Cillian Murphy es J. Robert Oppenheimer

El gran protagonista Cinemanía

El gran hombre. "La muerte, destructor de mundos". J. Robert Oppenheimer fue un científico de origen judío con gran entusiasmo por la física teórica. La película de Nolan narra buena parte de su vida, desde que empezó siendo un profesor con inquietudes comunistas hasta que se convirtió en el blanco de la caza de brujas de McCarthy, una vez había terminado la contienda y se suponía que era un héroe de guerra.

Florence Pugh es Jean Tatlock

El gran amor de Oppenheimer

Las simpatías izquierdistas de Oppenheimer tuvieron mucho que ver con conocer a Jean Tatlock. Esta militante del partido comunista marcó la trayectoria política del científico, teniendo una tormentosa relación con él (llena de idas y venidas) incluso cuando Oppenheimer había contraído matrimonio con Katherine, a quien encarna Emily Blunt.

Tom Conti es Albert Einstein

El gran ídolo de Oppenheimer

Este físico alemán no necesita presentación. El impulsor de la teoría de la relatividad, el ideólogo de aquella famosa frase de "Dios no juega a los dados con el universo", tiene en Oppenheimer un papel destacado como referente del protagonista, encontrándose varias veces con él y siendo coprotagonista de una escena central del film que conviene no desvelar.

Robert Downey Jr. es Lewis Strauss

Un personaje clave de la película

Siendo Oppenheimer una película que orbita alrededor de Muprhy, el personaje de Downey Jr. es lo más parecido a un coprotagonista. Le conocemos como líder de la Comisión de Energía Atómica fundada a partir del proyecto Manhattan y tiene una relación ambivalente con Oppenheimer: en principio es su aliado, consiguiéndole un trabajo en Princeton después de la guerra, pero luego resulta ser más complicado. La parte en blanco y negro del film está consagrada básicamente a él.

Emily Blunt es Katherine Oppenheimer

La mujer de Oppenheimer

La otra mujer de la vida de Oppenheimer. Como pasó con Jean Tatlock, el físico teórico le conoció durante sus acercamientos al movimiento sindical durante los años 30. Con Kathy sí llegó a casarse, sin embargo, pasando su matrimonio por notorias dificultades entre las infidelidades de Oppenheimer y el alcoholismo del personaje de Blunt.

Matt Damon es Leslie Groves

Leslie Groves supervisó muy de cerca el proyecto Manhattan

Este miembro del ejército supervisó la construcción del Pentágono y fue el máximo responsable del proyecto Manhattan que construiría la bomba atómica. Fue por tanto quien contactó a Oppenheimer, tejiendo una relación de complicidad distante con él (asaltada por todo tipo de sospechas) a la que la película presta bastante atención.

Kenneth Branagh es Niels Bohr

Otro científico ilustre

Este físico danés ganó el Nobel en 1922, reconocido por sus descubrimientos sobre el átomo y la física cuántica. Tuvo varias diferencias muy mediáticas con Einstein, y naturalmente era uno de los referentes de Oppenheimer al empezar sus estudios. Branagh repite con Nolan de forma consecutiva tras Dunkerque y Tenet.

Benny Safdie es Edward Teller

La mano derecha de Oppenheimer

Uno de los dos hermanos Safdie (directores de películas como Diamantes en bruto) encarna a otro de los científicos principales de Oppenheimer. Con este el protagonista tuvo sus más y sus menos: fue el mayor promotor de la bomba de hidrógeno (mucho más destructiva que las usadas en Hiroshima y Nagasaki), y durante el proceso de descrédito de Oppenheimer en los 50 fue uno de los que tuvo la voz cantante.

Gary Oldman es Harry Truman

El presidente de los EE.UU.

Oldman (que ya ha trabajado otras veces con Nolan en el pasado) solo tiene una escena en Oppenheimer. Pero es una de gran impacto al interpretar en ella al presidente de los EE.UU. Harry Truman, que se reúne con Oppenheimer poco después del final de la guerra. La reunión resultante es uno de los momentos más tensos de la película.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.