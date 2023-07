¿Por qué 'Oppenheimer' no muestra las explosiones de Hiroshima y Nagasaki?

Oppenheimer no podría centrarse en un personaje más controvertido para articular su biopic: J. Robert Oppenheimer es famoso por crear la bomba atómica, siendo esta la que concluyó salvajemente la Segunda Guerra Mundial al ser lanzada sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Christopher Nolan está fascinado por su figura: la de alguien que congregó un poder destructivo sin precedentes, capaz de desencadenar un genocidio como nunca había visto la civilización.

Por todo ello, centrarse en quien lo hizo posible es una cuestión delicada. Oppenheimer se estrena este 20 de julio en España y llega al poco de que haya visto la luz en Peacock, dentro de EE.UU., un documental de MSNBC. Se titula To End All Wars: Oppenheimer and the Atomic Bomb, y muestra al detalle las consecuencias de los ataques nucleares de 1945, deteniéndose en imágenes de archivo de ciudadanos japoneses con horribles quemaduras. Aunque ha llegado en parte para dar publicidad a Oppenheimer, se da el caso que este tipo de imágenes no aparecen en el film de Nolan.

El director lo ha querido dejar claro de entrada: las explosiones de Hiroshima y Nagasaki están ausentes en el largo metraje (tres horas de nada) de Oppenheimer. Hablando con IndieWire ha explicado por qué. Sin ánimo de entrar en las connotaciones más problemáticas de recrear la tragedia, Nolan señala que todo el film está narrado según el punto de vista de Oppenheimer (interpretado por Cillian Murphy) y de la comunidad científica. No tendría sentido representar en pantalla el efecto de las bombas sobre Japón según este enfoque.

“Sabemos mucho más de lo que él sabía en aquel momento. Él se enteró de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki por la radio, al igual que el resto del mundo”, dice Nolan. “No es un documental, es una interpretación. Ese es mi trabajo, se trata de un cine dramático y narrativo”. Oppenheimer y sus compañeros crearon la bomba, pero no tuvieron mucho que decir una vez esta pasó a disposición del gobierno de EE.UU. “También hay un motivo recurrente de él cerrando los ojos. Todo se reduce a permanecer dentro de su cabeza”, añade.

Lo que sí muestra Oppenheimer, por otro lado, es el famoso ensayo con la bomba que en el marco del Proyecto Manhattan se desarrolló en Los Álamos. Es la prueba Trinity, que la película recrea con todo lujo de detalles con una detonación en exteriores cuya grabación fue complejísima. “Tenía que ser bella y aterradora al mismo tiempo”, asegura Nolan, que en todo momento ha querido plegarse para su película a la perspectiva de los científicos.

Lo que ha llevado a que estos le elogien, y también a un gesto tan pintoresco como poner a unos cuantos científicos a interpretar, como extras, a los científicos de la película. Nolan tiene las cosas claras.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.