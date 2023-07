'Oppenheimer': Christopher Nolan ha puesto a su hija a interpretar una víctima de la bomba atómica

Entre Barbie y Oppenheimer, apenas hay intérprete en Hollywood que no haya recibido una llamada. Ambas producciones, a estrenarse el mismo día (20 de julio en España), comparten un reparto espléndido, con lo más granado de la industria, y además muy extenso. Oppenheimer en particular ha requerido de un amplio abanico de personajes que rodeen a J. Robert Oppenheimer, el inventor de la bomba atómica al que da vida Cillian Murphy. Pero Nolan no solo ha reclutado estrellas para ello.

Entrevistado por Telegraph, Nolan ha revelado que Flora Nolan, su hija en edad universitaria, tiene un pequeño papel en Oppenheimer. Al parecer encarna a una mujer sin nombre que atormenta al personaje de Murphy en “una visión infernal donde una luz blanca y penetrante le arranca la carne de la cara”. Esto es, que forma parte de una fantasía que atormenta al científico, en tanto a su culpabilidad por la cantidad de vidas japonesas que va a segar su invento. “Necesitábamos a alguien para ese pequeño papel en una secuencia un tanto experimental y espontánea, así que fue maravilloso que aceptara”, explica el director.

Flora aparece acreditada como “víctima de quemaduras”. Antes también apareció en Interstellar con un breve papel, pero las connotaciones psicológicas son más jugosas en el caso de Oppenheimer. “Intento no analizar mis propias intenciones”, responde Nolan, “no quiero sonar como Michael Powell en El fotógrafo del pánico”, añade en referencia a cómo este cineasta británico puso a su hijo de nueve años como la versión infantil de un asesino en serie en el clásico de 1960 que tanto admira.

“La cuestión es que si creas el poder destructivo definitivo, también destruirá a aquellos que te son cercanos y queridos. Así que supongo que ésta fue mi forma de expresarlo, en los términos más fuertes posibles”, concluye Nolan.

