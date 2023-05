Las dos películas de Martin Scorsese que Robert De Niro rechazó

En 1973, un jovencísimo Robert De Niro protagonizaba la película Malas Calles, de un prometedor cineasta que llevaba un par de años deslumbrando con títulos como ¿Quién llama a mi puerta? (1967) y El tren de Bertha (1972). Su nombre era Martin Scorsese. Así, el intérprete neoyorquino se transformó en uno de sus actores fetiche, que no impidió que rechazara dos películas que el cineasta le propuso a lo largo de las décadas.

Desde los años 70, Scorsese y De Niro han trabajado juntos en los filmes Malas calles (1973), Taxi Driver (1976), New York, New York (1977), Toro salvaje (1980), El rey de la comedia (1982), Uno de los nuestros (1990), El cabo del miedo (1991), Casino (1995) y El irlandés (2019). Además, ambos han vuelto a colaborar en Killers of the Flower Moon, que estos días se estrena en el Festival de Cannes.

Sin embargo, Scorsese confesaba recientemente que Robert De Niro rechazó participar en dos de sus películas: Gangs of New York (2002) e Infiltrados (2006). El título de 2002 podría haberse convertido en el primer acercamiento entre Leonardo DiCaprio y Robert De Niro, los actores predilectos del realizador, quien coinciden ahora en Killers of the Flower Moon.

Las películas que Robert de Niro rechazó

"Hablamos con Bob [Robert De Niro] sobre ello, pero él no quería hacerlo", señala el cineasta para Indiewire sobre Infiltrados. "No trabajé con Bob durante 10 años hasta que hicimos Uno de los nuestros. Fuimos en direcciones diferentes. Luego hicimos otras dos o tres películas. Y luego estuvimos otros 19 años sin trabajar juntos... Entonces, después de Casino nos separamos por un tiempo e hice Kundun, Al límite y después Gangs of New York".

Scorsese confiesa que De Niro también rechazó hacer el casting para Gangs of New York, que hubiera sido su primer trabajo junto a Leonardo DiCaprio en la filmografía de Scorsese. "Me dijo literalmente: '¿Qué estás haciendo?'. Se lo expliqué y me dijo que no estaba interesado. Siempre hablábamos de ese tipo de cosas, porque él es el único que sabe de dónde vengo y quién soy. Conoce esa parte de Nueva York. Todo fue instinto entre nosotros, así como su coraje y su humildad".

Ambos estuvieron a punto de trabajar también juntos en Una terapia peligrosa (1999), que finalmente fue dirigida por Harold Ramis, ya que en este caso no interesó al cineasta. Así, tuvieron que pasar años hasta que ambos coincidieran de nuevo en El irlandés, que arrasó con 10 nominaciones a los Premios Oscar.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.