'Killers of the Flower Moon': ¿la última película de Scorsese antes de retirarse? "Es demasiado tarde"

Martin Scorsese podría clausurar su filmografía con Killers of the Flower Moon. Su nueva película protagonizada por Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Jesse Plemons y Lily Gladstone se verá esta semana en el Festival de Cannes y llegará a los cines el próximo 20 de octubre envuelta en una gran expectación.

Ha sido precisamente en una entrevista concedida a Deadline antes del estreno en Cannes donde Scorsese ha abordado el horizonte de la jubilación. El director de Taxi Driver cumplirá 81 años el próximo noviembre y, aunque no ha perdido ni un ápice de energía al hablar sobre cine con pasión, se lamenta por estar en la fase final de su carrera.

Cuando el entrevistador pregunta a Scorsese si se siente con energía como para ponerse a rodar de nuevo, el cineasta responde: "Tengo que hacerlo. Me gustaría poder tomarme un descanso de ocho semanas y hacer una película a la vez. El mundo se ha abierto ante mí, pero es demasiado tarde. Es demasiado tarde".

"Soy viejo", continúa Scorsese. "Leo cosas, veo cosas. Quiero contar historias, y no me queda tiempo. [Akira] Kurosawa, cuando George [Lucas] y Steven [Spielberg] le entregaron el Oscar [honorífico en 1990], dijo que solo entonces estaba empezando a ver las posibilidades de lo que podía ser el cine, pero era demasiado tarde para él. Tenía 83 años. En aquel momento me pregunté qué había querido decir. Ahora ya sé lo que significa".

Lo próximo de Scorsese después de 'Killers of the Flower Moon'

A pesar del tono melancólico de esta conversación, conviene recordar que Scorsese en realidad sí tiene varios proyectos posteriores a Killers of the Flower Moon. No está claro en qué fase de desarrollo se encuentran ni cuál será al que se dedique inmediatamente después de esta película, pero, como él mismo dice, está claro que no le faltan historias por contar.

Uno con bastantes posibilidades es el drama histórico The Wager, que vuelve a basarse en una obra de David Grann, autor del libro que adapta Killers of the Flower Moon, y en la que colaboraría de nuevo con DiCaprio. Se trata del juicio que se celebró a mediados del siglo XVIII contra 30 náufragos rescatados en la costa de Brasil tras sobrevivir al naufragio de un buque británico; seis meses después, otro grupo de marineros supervivientes los acusó de amotinados.

Además, Scorsese también ha hablado o ha estado vinculado a otros proyectos futuros. Otra vez con su inseparable DiCaprio, podría poner al actor a interpretar a Theodore Roosevelt en un biopic de quien fue el 26º presidente de EE UU. Otra película biográfica podría reunir al director con Jonah Hill dentro de un proyecto basado en la trayectoria del grupo de rock psicodélico Grateful Dead.

¿Cuántas películas ha dirigido Martin Scorsese?

Los 26 largometrajes de ficción y 16 documentales que forman la filmografía de Martin Scorsese no dan forma únicamente a una colección de obras maestras esencial para entender la evolución del cine estadounidense durante las últimas cinco décadas, sino que, gracias al conocimiento enciclopédico y pasión cinéfila de su autor, sirven como vaso comunicante con toda la historia del medio cinematográfico.

Un puente entre el pasado del cine, su presente y futuro que es un camino iniciático imprescindible para cualquier cinéfilo con una enorme cantidad de títulos, imágenes y escenas que han trascendido los límites de la gran pantalla y ya forman parte de la cultura popular. Malas calles (1973), Taxi Driver (1976), Toro salvaje (1980), La última tentación de Cristo (1988), Uno de los nuestros (1990), La edad de la inocencia (1993), Casino (1995), Infiltrados (2006), El lobo de Wall Street (2013) o El irlandés (2019), entre muchas otras, son un legado solo al alcance de los más grandes cineastas.

