En los últimos meses se había convertido en un chiste recurrente de Twitter: Killers of the Flower Moon era una de las películas más esperadas del año, pero la dilatación del rodaje y la ausencia de un tráiler habían deparado que tuviéramos una única imagen donde canalizar nuestro hype. Una bien conocida: Leonardo DiCaprio en una mesa junto a Lily Gladstone, marido y mujer en lo nuevo de Martin Scorsese.

Más tarde se supo que Killers of the Flower Moon se estrenaría en el Festival de Cannes, con lo que ya quedaba menos para comprobar que la película no se reducía a esa instantánea de DiCaprio y Gladstone. Antes, en el marco de la CinemaCon, se ha proyectado un tráiler, y aunque este no es de dominio público se ha acompañado con el lanzamiento de unas pocas imágenes. El tráiler como tal no debería tardar en llegarnos, pero entretanto podemos apartarnos por fin de esa mesa de comedor.

DiCaprio y Gladstone interpretan a Ernest y Mollie Burkhart, pareja que vive en la Nación Osage durante los años 20. Este asentamiento está habitado por nativos americanos, los Osage, que han quedado en posesión de una gran cantidad de petróleo, algo que acelerará la avaricia y el racismo de los blancos y espoleará una serie de asesinatos contra ellos: crímenes en los que está involucrado el propio Burkhart junto a su tío, un poderoso terrateniente al que da vida Robert De Niro. La historia está basada en unos aterradores hechos reales.

Hechos que recreó David Grann en su libro de no ficción Killers of the Flower Moon, titulado en España Los asesinos de la luna. Del mismo autor Scorsese y DiCaprio planean adaptar en el futuro The Wage: A Tale of Shipwreck, Mutiny and Murder, pero entretanto han de ocuparse de una película que ha tenido un desarrollo muy complejo. Originalmente, de hecho, a Killers of the Flower Moon le costó encontrar financiación, encargándose ahora de la distribución Paramount y Apple.

Leonardo DiCaprio y Lily Gladstone Paramount/Apple

Gracias a la presencia de Paramount Killers of the Flower Moon tendrá un estreno convencional en cines el próximo octubre antes de saltar al catálogo de streaming: lo que ha posibilitado, por otra parte, que pueda proyectarse en Cannes. A la CinemaCon donde se mostró por fin el tráiler acudió el propio Scorsese, asegurando que ha hecho “una película diseñada para ser vista en pantalla grande”.

Killers of the Flower Moon, a causa de su ambientación, ha sido descrita como el primer western de Scorsese, y acaparado titulares a fuerza de su duración desmedida. Esta se extiende a tres horas y 26 minutos: tres minutos menos que El irlandés, su anterior película. Puedes ver las nuevas imágenes a lo largo del texto, focalizadas en Gladstone pero con vistazos tanto a De Niro como a Scorsese.

lLily Gladstone y Martin Scorsese Paramount/Apple

