Meryl Streep se viene arriba homenajeando a Robert De Niro: "Es el actor que siempre he querido ser"

Que Meryl Streep y Robert De Niro se llevan bien no es ninguna sorpresa. El actor y la actriz han trabajado juntos, son compañeros de generación y eso de ser dos de los mejores intérpretes vivos en Hollywood también debe influir en su buen rollo mutuo. Sin embargo, sorprende ver lo encomiástica que se ha puesto Streep en una gala de homenaje a De Niro en Austin (Texas).

Cubriendo de flores al protagonista de Taxi Driver, Streep ha recordado que la primera vez que le vio actuar (en Muerte de un jugador, 1973) creyó que no era un actor, sino que se interpretaba a sí mismo. "Pensamos: 'Deben de haber peinado toda la región de los Apalaches para encontrar a este tío".

Sin embargo, aquel mismo año, Streep fue a ver Malas calles con sus amigos, y se llevó una sorpresa enorme. "Ahí estaba ese tío, era el mismo chaval", recuerda del De Niro que interpretaba a Johnny Boy. "Y no es solo que no fuese corto de entendederas. No era del Sur. Era un macarra de Nueva York. Era un cabrón, un tipo de las calles que habla rapidísimo. Nos quedamos alucinados".

Como tantos espectadores de entonces, Streep se fijó en los créditos del filme de Martin Scorsese para saber cómo se llamaba aquel sujeto larguirucho. "Dije: '¡Oh, Dios!'. Es italiano. Se llama Robert De Niro. Es un actor. Y aquello me dejó pasmada".

"A lo largo de los años, la gente me ha preguntado siempre: '¿Quién es tu actriz más admirada? ¿A qué actriz te gustaría emular en tu carrera?", prosigue Streep. Pero, en realidad, la segunda vez que vi a Robert De Niro, me dije a mí misma: 'Esa es la clase de actor que quiero ser".

Por otra parte, la diva también reconoce que De Niro y ella no son amigos íntimos. "Es un hombre cuya presencia en mi vida ha sido una constante desde hace 40 años, pero no le veo a menudo", explica. "No quedamos para charlar. Pero sé que él, sin duda, estará siempre ahí para mí y yo estaré para él".

