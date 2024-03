'Eddington': todo lo que se sabe del western de terror de Joaquin Phoenix y Emma Stone

Emma Stone ganó su segundo Premio Oscar a mejor actriz hace tan solo unas semanas, pero la protagonista de Pobres Criaturas (2024), que ya está disponible en España a través de Disney+, está inmersa en sus nuevos proyectos: estrenará en los próximos meses Kinds of Kindess, lo nuevo de Yorgos Lanthimos, y además ya ha comenzado el rodaje de otra película, Eddington, dirigida por Ari Aster, artífice de Hereditary (2018) y Midsommar (2019) y que cuenta en el reparto con Joaquin Phoenix y Pedro Pascal, entre otros grandes nombres.

Ari Aster ya trabajó con Joaquin Phoenix en su última cinta, Beau tiene miedo (2023), y ahora vuelve a contar con el actor de Joker: Folie à Deux para este western contemporáneo que ya ha iniciado su rodaje, tal y como ha anunciado la propia distribuidora de la película, la compañía A24. Será la primera incursión del director en este género, aunque también tendrá muchos toques de terror, una de sus señas de identidad.

Posible sinopsis de 'Eddington', lo nuevo de Ari Aster

Según las declaraciones del propio Ari Aster, Eddington girará en torno a la pareja formada entre Lindsay y Marc, presumiblemente Emma Stone y Joaquin Phoenix, que se quedan sin gasolina en Nuevo México rumbo a Los Ángeles y van en busca de ayuda al pueblo que da nombre a la cinta. En la localidad, los vecinos les reciben de una manera cordial, aunque cuando caiga la noche sobre el desierto todo se tornará en una pesadilla.

Ari Aster en el rodaje de 'Midsommar'. CINEMANIA

Reparto de 'Eddington', la nueva película de Ari Aster

Eddington tendrá el reparto más estelar de toda la filmografía de Ari Aster. Junto a Emma Stone y Joaquin Phoenix, también aparecerán en la película Pedro Pascal, protagonista de The Last of Us, Austin Butler, que está triunfando en taquilla con Dune 2 y en streaming con Los amos del aire, Luke Grimes (Yellowstone), Deirdre O'Connell (¡Olvídate de mí!, 2004), Michael Ward (Empire of Light) y Clifton Collins Jr. (Érase una vez en Hollywood, 2019).

Eso sí, todavía se desconoce la fecha de estreno de Eddington, aunque lo más probable es que lo haga el año que viene, ya que el rodaje se alargará hasta mediados del mes de mayo, según lo previsto. El guion ha corrido a cargo del propio Ari Aster y está producida por el director junto a su socio Lars Knudsen a través de la compañía Square Peg.

