Las 5 series que te harán valorar las cosas más cotidianas de la vida: desde 'The Office' hasta 'Paquita Salas'

Sobrevivir a la ola de calor que azota España durante este agosto puede parecer complicado. Sin embargo, el sinfín de contenido cinematográfico que hay en las plataformas en streaming puede hacerlo mucho más fácil.

Estas cinco series son un ejemplo de superación y de aprender a vivir valorando todo lo que hay en nuestro alrededor. Desde pequeños detalles como pueden ser las cerámicas por las que lucha Macarena García en Paquita Salas hasta temas más profundos como la familia, la amistad o el amor.

'The Office'

Steve Carell, John Krasinski y Rainn Wilson en 'The Office' Cinemanía

The Office es una de las series de televisión más populares de todos los tiempos. Esta creación de Greg Daniels ha cautivado y emocionado a todos los fans de la sitcom gracias al humor con el que se desenvuelve la vida de sus personajes. The Office te ayudará a valorar aspectos como compartir momentos especiales con tus seres queridos, los lazos que se crean en el mundo laboral o aprender de la montaña rusa que puede suponer una relación amorosa. Esta serie está disponible en Netflix, HBO Max y Amazon Prime Video.

'This is us'

'This Is Us'

This is us es una serie que, desde su estreno en 2016, ha conquistado a más de medio mundo. Sus personajes tienen que lidiar con momentos muy difíciles que hacen que sus vidas se tambaleen y les obligue a valorar lo que tienen. Mezclando comedia y drama, esta serie te pondrá los pelos de punta con temas como crear una familia, decirle adiós a un ser querido, contraer matrimonio o el diagnóstico de una enfermedad. Puedes ver This is us en Disney+ o Amazon Prime Video.

'Paquita Salas'

Brays Efe y Belinda Washington en 'Paquita Salas'. Netflix

Esta comedia de Javier Calvo y Javier Ambrossi protagonizada por actores como Brays Efe, Belén Cuesta, Lidia San José o Yolanda Ramos es una oda al costumbrismo español, pero mezclado con el mundo de la fama y el cine. Paquita es una representante que intenta sobrevivir al mundo del 'famoseo' y sacar adelante su empresa, Ps Management. En sus aventuras, Paquita aprende a valorar la felicidad de comer torreznos en Tarazona, un buen desayuno con porras y las amistades que la burbuja del cine español ha puesto en su vida. Paquita Salas está disponible en Netflix.

'Las de la última fila'

Imagen de 'Las últimas de la fila'

En tan solo seis capítulos, esta serie dirigida por Daniel Sánchez Arévalo, es capaz de conmover hasta a quien piensa que su corazón es duro como una roca. En ella, cinco mujeres de aproximadamente treinta años se disponen a organizar la escapada de vacaciones que ya es tradición en su grupo de amigas; sin embargo, esta vez lo hacen bajo unas circunstancias que no se esperaban, ya que a una de ellas le acaban de diagnosticar cáncer. Mientras se va desvelando poco a poco cuál de ellas sufre esta enfermedad, estas amigas aprenden a valorar la fugacidad de la vida y exprimir sus experiencias minuto a minuto. Disfruta de Las de la última fila en Netflix.

'Friends'

Fotograma de la serie 'Friends'. Friends

Esta mítica serie de televisión en la que aparecen actores y actrices como Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Courteney Cox, Matthew Perry o Matt LeBlanc trata sobre la vida cotidiana de un grupo de amigos de Nueva York. Esta pandilla que vive en Manhattan tiene tradiciones como reunirse en su apartamento o en su bar de confianza para vivir y comentar todos los cambios que les están pasando. Desde números de baile y looks con muchas capas hasta clases de zonas erógenas femeninas o confusiones encima de un altar, este grupo de amigos aprende a vivir la cotidianeidad con el mayor humor posible. Puedes ver Friends en HBO Max y en Movistar Plus+.

