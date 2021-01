¿Es posible que veamos algún día el regreso de ‘The Office’? Greg Daniels cree que sí

A estas alturas no resulta descabellado identificar The Office como un clásico absoluto de la televisión, habiendo trascendido con mucho su condición de remake a la americana de la ficción original de Ricky Gervais. Es lo que ha provocado que, en los últimos días, la publicación de una escena inédita con Dwight (Rainn Wilson) a punto de descubrir Matrix haya provocado tanto entusiasmo, sin que esto ayude a eclipsar una gran decepción en terreno estadounidense: Peacock, nueva plataforma de streaming de NBCUniversal, incluye ahora en su catálogo la totalidad de la serie… pero a partir de la tercera temporada todas sus entregas solo pueden ser vistas mediante suscripción premium.

En España, por suerte, podemos seguir disfrutando de la serie íntegra en Amazon Prime, y al margen de cuestiones de streamingGregg Daniels, a cada tanto, ha de responder preguntas sobre el hipotético regreso de la serie. Daniels ejerció de showrunner durante las cuatro primeras temporadas para luego marcharse a hacer la igualmente aclamada Parks and Recreation; tuvo oportunidad de regresar en la novena y última tanda de episodios, eso sí, y ahora es un guionista muy ocupado que estrenó recientemente tanto Upload como Space Force. Pese a lo congestionado de su agenda, no llega a descartar que en algún momento se desarrolle un revival de The Office.

Eso sí, según le ha revelado a Collider por el momento no se ha planteado que esto pueda suceder. “No hay planes de ello, pero no es imposible. Desde luego, no es imposible. Me gustaría estar involucrado, pero ahora mismo tengo otras dos series en las que estoy trabajando”. Daniels parece comprometido a que, si The Office ha de volver de alguna forma, lo haga bajo su mando, y entretanto son varios los actores de la serie que han mostrado su interés en volver a interpretar a sus personajes. Es el caso de Jenna Fischer y John Krasinski, pero no el de Steve Carell, que de hecho ha seguido trabajando con Daniels en la citada Space Force.

Llama la atención lo ocurrido con Leslie David Baker, que el pasado verano impulsó una peculiar iniciativa vía Kickstarter: si conseguía suficiente dinero por parte de los interesados, se comprometía a desarrollar un spin-off de The Office protagonizado por Stanley, el personaje que interpretaba en la serie de NBC. La campaña fue un éxito y Baker se encuentra ahora mismo trabajando en un episodio piloto, de modo que por el momento esto es lo más parecido a un regreso de The Office a lo que podemos aspirar.