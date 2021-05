'This Is Us' llega a su fin: la serie acabará en su sexta temporada

This Is Us llegó hace cinco años para quedarse y, de paso, rompernos el corazón poquito a poco con los dramas diarios de Rebecca (Mandy Moore), Jack (Milo Ventimiglia) y sus trillizos. Esta apuesta tan dolorosamente real y emotivamente cómica firmado por Dan Fogelman ha conquistado a crítica y audiencia desde sus primeras temporadas a través del pasado, el presente y el futuro de su familia protagonista.

Sin embargo, la serie de NBC va a llegar a su fin con sus sexta temporada, tal y como ha anunciado The Hollywood Reporter. La publicación asegura que la cadena, que aún no se ha pronunciado al respecto, dará a conocer la noticia el viernes, confirmando que la temporada emitida en 2021-2022 será la última.

Cuando NBC renovó la serie en mayo de 2019 para tres temporadas más, fuentes cercanas aseguraron a The Hollywood Reporter que la sexta entrega sería la última de Mandy Moore, Milo Ventimiglia y el premiado Sterling K. Brown, tres de los protagonistas más carismáticos y queridos por la audiencia. Así, no es de extrañar que se haya decidido poner fin a la serie y no continuar tras su marcha.

Incluso el creador Dan Fogelman aseguró al final de la tercera temporada que la ficción había llegado a su "punto medio". En una entrevista a la publicación norteamericana en 2019, dijo lo siguiente: "Nunca propusimos hacer una serie que durara 18 temporadas, tenemos un plan muy directo. Tengo páginas de guion que he escrito y que estoy escribiendo que son muy, muy en el futuro. Tenemos un plan para lo que vamos a hacer, y sé cuál es el plan".

Aunque aún queda la confirmación oficial de esta noticia por parte de la cadena, el adiós de This Is Us supondrá la despedida de una serie rompedora y exitosa que, desde un canal tradicional, ha conseguido imponerse a títulos de las plataformas de streaming. Además de traer consigo el resurgir de dos de las estrellas adolescentes de los 2000, Mandy Moore y Milo Ventimiglia, esta serie ha demostrado que una dramedia familiar puede reinar en prime time.