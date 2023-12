Álex de la Iglesia está de cumpleaños: las mejores películas del director para ver este puente de diciembre

Ni la séptima temporada de Rick y Morty ni la nueva incursión de Julian Fellowees en las tripas de la aristocracia con La edad dorada han podido frenar a Álex de la Iglesia. El cineasta bilbaíno ha acuñado una segunda temporada de 30 monedas de imponderable valor: la ficción protagonizada por Megan Montaner se ha convertido en la serie más vista de HBO Max en todo el mundo.

Quizás este sea el mejor regalo que de la Iglesia pueda hacerse a sí mismo por su 58 cumpleaños. El director, que comenzó ilustrando fanzines y diseñando carátulas, ha visto como su trayectoria profesional se pasaba a la vía rápida tras el estreno del cortometraje Mirindas asesinas. Almodóvar se sintió atraído por aquel mundo tan peculiar como prometedor y le produjo a Álex de la Iglesia su primer largometraje, Acción mutante, que ganó tres Goya .

'Acción mutante' (Álex de la Iglesia) Cinemanía

A partir de aquí, el estallido de la popularidad con El día de la bestia, su coronación como emperador del fantaterror, 17 películas, tres series y una en camino (1992), un cabezón, una accidentada presidencia de la Academia y una cena con Tarantino hablando del cine sobre yudo y de Sevilla Connection.

Para que puedas disfrutar de la obra de este incomparable creador durante el puente, te recomendamos sus 10 mejores películas y dónde puedes verlas.

‘El día de la bestia’ (1995)

Empezamos por la que, según muchos, es su obra maestra. También, un compendio perfectamente destilado de su cine. Con un guio coescrito junto a su infalible socio Jorge Guerricaechevarría, Álex de la Iglesia alumbró en El día de la bestia una imprevisible profecía: el Anticristo nacería el 25 de diciembre de 1995 en Madrid. En la película, al que se le ocurre semejante idea es a un sacerdote magníficamente interpretado por Álex Angulo. Para dar con el retoño de Satanás, el religioso se alía con un apasionado del death metal al que da vida Santiago Segura en un papel que le dio, al mismo tiempo, su segundo Goya y una carrera.

El día de la bestia está disponible en Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max, Disney Plus y FlixOlé.

'El día de la bestia' (Álex de la Iglesia) Cinemanía

‘La comunidad’ (2000)

Pese a que ya la había resucitado profesionalmente en El día de la bestia, La comunidad fue la confirmación de que Terele Pávez no estaba lista para jubilarse. La veterana actriz se subió al paso de la locomotora de la Iglesia para transformarse en una de sus intérpretes fetiche, como Carmen Maura, que volverían a coincidir a las órdenes del bilbaíno unos años más tarde. En La comunidad, Pávez y una delirante fauna vecinal amenazan a Maura, recién llegada al edificio y propietaria de un pingüe secreto.

La comunidad está disponible en HBO Max, Disney Plus y FlixOlé.

'La comunidad' (Álex de la Iglesia) Cineamnía

‘800 balas’ (2002)

Álex de la Iglesia se anticipó a Tarantino y nos contó, con varios años de ventaja respecto a Érase una vez en Hollywood, la historia de un decadente doble de acción de películas del oeste en 800 balas. Con un final que es, quizá, el más ingenioso de su filmografía, esta comedia está presidida por un monumental Sancho Gracia y, como es habitual, una insólita corte de personajes, entre los que destaca un abertzale militante que jamás ha pisado el País Vasco.

800 balas está disponible en HBO Max, Disney Plus, FlixOlé y, hasta el 17 de diciembre, de forma completamente gratuita en RTVE Play.

'800 balas' (Álex de la Iglesia) Cinemanía

‘Los crímenes de Oxford’ (2008)

Como veremos varias veces en esta lista, Álex de la Iglesia es un creador dotado de un curioso don: el de ser capaz de hacer películas que no parezcan dirigidas por él. Su universo sanguinolento y desquiciado no es una cárcel, como demostró en Los crímenes de Oxford, basada en la novela de Guillermo Martínez, y en la que se rodeó de un reparto eminentemente extranjero, con Elijah Wood y John Hurt al frente, pero también una seductora Leonor Watling. El que fuera Frodo se convierte en Los crímenes de Oxford en un alumno universitario que descubre un cadáver; al parecer, el primero de una serie de asesinatos que pueden descodificarse a través de enigmas matemáticos.

Los crímenes de Oxford está disponible en FlixOlé.

'Los crímenes de Oxford' (Álex de la Iglesia) Cinemanía

‘Balada triste de trompeta’ (2010)

La guerra civil también ha tenido su hueco en la filmografía de Álex de la Iglesia. En Balada triste de trompeta, el cineasta se traslada a un circo español que, en 1937, es visitado por las tropas republicanas, que están reclutando soldados para combatir al frente golpista. De la Iglesia enlaza este episodio con uno ocurrido al borde del franquismo: dos payasos (Carlos Areces uno, Antonio de la Torre el otro), cautivados por una trapecista a la que interpreta Carolina Bang, a la postre mujer de Álex de la Iglesia.

Balada triste de trompeta está disponible en Amazon Prime Video, Movistar Plus+ y FlixOlé.

'Balada triste de trompeta' (Álex de la Iglesia) Cinemanía

‘Las brujas de Zugarramurdi’ (2013)

Otra característica del cine de Álex de la Iglesia: su cuidadoso desgobierno. Si la visión de Fincher, por ejemplo, exige de un rígido control de todo cuanto acontece en el rodaje, de cada gesto de sus actores y de cada línea que pronuncian, en Álex de la Iglesia, esta atención se diluye. Sus películas son irisadas saturnales sin árbitro ni toque de queda.

Como en una de esas batallas infantiles improvisadas en las que las Barbies luchaban a brazo partido contra los Action men, el cruce de tonos y géneros, a veces a contrapelo, es la auténtica razón de ser de muchas de las películas de este cineasta. Las brujas de Zugarramurdi es uno de los ejemplos más claros: empieza como una comedia de robos en pleno de centro de Madrid y acaba… cerca de la frontera con Francia, y convertida en una divertida película de terror.

Las brujas de Zugarramurdi está disponible en Netflix, HBO Max, Disney Plus y FlixOlé.

'Las brujas de Zugarramurdi' (Álex de la Iglesia) Cinemanía

‘Messi’ (2014)

Otra de Álex de la Iglesia para aquellos a los que no les gusta Álex de la Iglesia. Teniendo en cuenta al protagonista, su incursión en el género documental no lo apartó demasiado del fantaterror, ya que hablamos del terrorífico, para sus rivales, y también para ellos fantástico futbolista Lionel Messi. El diez argentino consiguió que un enamorado del fútbol como Jorge Valdano (responsable del guion) y alguien, como de la Iglesia, que no es aficionado al deporte rey. Con quien no contó el director para Messi fue con el propio Messi, y no precisamente porque escatimase los elogios hacia la deidad de Rosario.

Messi está disponible en Rakuten TV.

Primer póster de 'Messi', la pelicula de Álex de la Iglesia Cinemanía

‘Perfectos desconocidos’ (2017)

En 2015, se estrenó en Italia una comedia sobre unos amigos que, hartos de que los móviles los interrumpan durante la cena, deciden poner todos los teléfonos sobre la mesa con la condición de leer en voz alta los mensajes recibidos. La película se llamó Perfectos desconocidos, fue un éxito de taquilla y recibió el premio Donatello a mejor largometraje. En 2017, se estrenó en España una comedia sobre unos amigos que, hartos de que los móviles los interrumpan durante la cena, deciden poner todos los teléfonos sobre la mesa con la condición de leer en voz alta los mensajes recibidos. La película se llamó Perfectos desconocidos, fue un éxito de taquilla y no recibió una sola nominación al Goya.

Perfectos desconocidos está disponible en Amazon Prime Video y Disney Plus.

Fotograma de esta película dirigida por Álex de la Iglesia. UNIVERSAL PICTURES

‘El bar’ (2017)

El caos como punto de fuga una vez más. El bar, con Terele Pávez en una de sus últimas películas (murió el mismo año de su estreno), es capaz de romper con una premisa que la condenaba a ser el insoslayable calco de El ángel exterminador (un grupo de personas, encerradas en un local ante la amenaza de un francotirador invisible) al delegar el desarrollo en el reidor disparate y la tamborilada. Mención aparte, como ya ocurría en Las brujas de Zugarramurdi, merece el nivel interpretativo que es capaz de extraer Álex de la Iglesia de Mario Casas, en un registro opuesto pero afinadísimo al habitual.

El bar está disponible en alquiler en Apple TV.

'El bar', de Álex de la Iglesia. NADIE ES PERFECTO

‘El cuarto pasajero’ (2022)

La última película de Álex de la Iglesia fue una comedia canónica sobre perfectos desconocidos que lo son de partida. Con un excelente y excéntrico Ernesto Alterio y Blanca Suárez en, tal vez, su mejor papel, esta obra comparte con las anteriores esa sensación de subida a ciegas y al galope por las escaleras, pero con la diferencia de que aquí no hay ningún núcleo narrativo que preservar. Al final del camino, no importa si la historia llega de una pieza o resquebrajada. Sólo hay una garantía: el espectador habrá sucumbido en varias ocasiones a un ataque de carcajadas.

El cuarto pasajero está disponible en Movistar Plus+.

Fotograma de 'El cuarto pasajero' Cinemanía

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.