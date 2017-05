Fogonazos: 'Que prohíban'

Somos como los niños, aunque ten-gamos 40 años. A papá Estado le toca decir que no bebas, que no fumes, que no te drogues, que no corras… Parece una obviedad, pero la vida vale la pena. Ahora los conductores reincidentes en sanciones de alcohol y drogas perderán el carné y serán evaluados por Sanidad. Ya aparecía en el Reglamento, pero parece que hay que repetirlo… como a los críos. Tolerancia cero.

