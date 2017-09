¿Qué hacer con nuestros ahorros?

Una de las lecciones aprendidas de la crisis económica internacional es hasta qué punto un sistema financiero desbocado puede suponer una grave amenaza para la estabilidad económica internacional. Desde la caída de Lehman Brothers, ahora hace 9 años, el G20 y las principales instituciones financieras han realizado un profundo ejercicio de revisión de las regulaciones financieras internacionales con el objetivo de dotar de herramientas al sistema para evitar la creación de nuevas burbujas. Tal es así, que ha nacido una nueva disciplina, la que estudia las denominadas medidas ‘macroprudenciales’, aquellas que se destinan a revisar y, eventualmente, corregir la situación de potenciales inestabilidades financieras y bancarias.

En España sabemos mucho de esto. Los excesos de los años 90 y 2000 los pagamos caro con el estallido de la burbuja inmobiliario-financiera y el posterior rescate de las cajas de ahorros, del que se dijo que no nos iba a costar un euro y ha terminado con el anuncio, por parte del Banco de España, de que solo recuperaremos 14.000 de los 54.000 millones invertidos. El sector bancario cuenta con un privilegio por su posición dominante en nuestro sistema financiero, y es que si las cosas van bien, ganan ellos, y si las cosas van mal, perdemos los demás. Porque rescatar a un banco es sobre todo rescatar a los pequeños ahorradores que han puesto su dinero en el mismo, y a través de ese chantaje, salvar a la institución. Las malas prácticas del sector financiero durante este periodo han sido tantas que es difícil hacer una enumeración exhaustiva: cláusulas abusivas en los contratos hipotecarios, emisión de preferentes sin informar adecuadamente de los riesgos, ampliaciones de capital y salidas a bolsa de entidades notablemente deterioradas, remuneraciones exorbitadas para consejos de administración sin la preparación técnica adecuada, etc.

Como ahorradores y consumidores, ¿no tenemos alternativa? ¿Debemos seguir alimentando este sector financiero que, pese a algunas excepciones, no ha mostrado los indicios suficientes para ser considerada una banca responsable?

Si las cosas van bien, ganan ellos, y si las cosas van mal, perdemos los demás

Afortunadamente no: cada vez más, y en muchos casos gracias a iniciativas sociales, la oferta de un sector financiero socialmente responsable se abre paso: a las cooperativas de crédito tradicionales, que siguen ocupando un lugar en nuestro panorama financiero, se están uniendo nuevas iniciativas como la banca ética y responsable, las plataformas de crowdlending y crowdfunding, los fondos de inversión de impacto y los fondos éticos y socialmente responsables. Todo un universo que se abre camino para ofrecer una rentabilidad y una seguridad razonable mientras se promueven de formas de consumo, producción y empleo más sostenibles en el medio y largo plazo.

La inversión socialmente responsable es, además, rentable: de acuerdo con estudios realizados por el Financial Times, la inversión en empresas que cumplen criterios ambientales, sociales y de buen gobierno ha mostrado una rentabilidad consistentemente superior a la mostrada por las inversiones estándar, al menos desde 2007 hasta la fecha. Lo mismo se podría decir de las inversiones en sectores relacionados con la sostenibilidad y la economía verde, como el agua, las energías renovables o la eficiencia energética, desde 2012 hasta la fecha.

La extensión de estas buenas prácticas requiere de un compromiso no solo del consumidor y el ahorrador, sino también del sector público para su puesta en marcha. El plan Juncker de inversiones también quiere intervenir en el ámbito de la inversión social, pero hace falta no solo poner dinero, sino también generar un entorno que facilite la creación y sostenimiento de proyectos en los que invertir. Hay mucho por hacer también en este ámbito. No estamos condenados a que nuestros ahorros se usen para enriquecer a unos pocos a costa de la mayoría