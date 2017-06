Theresa May y el 'síndrome 11-M'

El domingo anterior a los atentados de Madrid del 11 de marzo de 2004, todos los periódicos españoles recogieron en sus portadas los últimos sondeos antes de las elecciones generales previstas para el 14 de marzo. Se daba por segura la victoria del PP; la única duda era si alcanzaría la mayoría absoluta o se quedaría en puertas. Después de dos mandatos de Aznar, Rajoy iba a sucederle cómodamente en la Moncloa. Theresa May decidió adelantar los comicios confiada en una cómoda victoria El PSOE de Rodríguez Zapatero no tenía ninguna opción. Las masacres del 11-M, sin embargo, lo trastocaron todo. El PSOE ganó en las urnas cuando nadie lo esperaba. La mayoría de los analistas coinciden en que se debió a los ataques terroristas y no por un cambio de ciclo político. Aznar se equivocó en su estrategia respecto a la opinión pública durante la guerra de Iraq y en la gestión informativa que hizo del atentado, como lo revela en sus memorias el que entonces era director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el diplomático Jorge Dezcallar. Desde entonces se habla de un 'síndrome 11M'.

Los británicos acuden a votar conmocionados por los atentados

Hoy, en las elecciones británicas, se puede asistir a una reedición de aquel síndrome. Hace dos meses, Theresa May decidió adelantar los comicios confiada en una cómoda victoria. En ese momento, los sondeos le otorgaban una diferencia de más de 20 puntos sobre los laboristas. Los conservadores estaban convencidos de que su líder se impondría con holgura frente a Corbyn para negociar el 'brexit' con la UE. Sin embargo, el terrorismo ha terminado por acaparar la atención de los votantes y por reducir las diferencias en las encuestas. Los ciudadanos han descubierto que May, como ministra del Interior, recortó el presupuesto policial y, como primera ministra, rebajó la alerta terrorista pocos días antes de los ataques de Mánchester y Londres.

La titubeante Theresa May sigue siendo la favorita, pero los británicos acuden a votar conmocionados por el impacto de los atentados yihadistas. ¿Reaparecerá hoy el 'síndrome 11-M' en el Reino Unido?