Si tienes 40 lo sabes, si aún no, escucha

Tengo un perfil de Facebook personal que casi no utilizo, pero el otro día entré, "voy a ver qué tal le va la vida a mis amigos..."

En Facebook tengo amigos de todo tipo, compañeros de colegio, instituto y universidad, amigos de siempre, de mi época de profe y otros muchos de mi profesión actual. Ingenieros, empresarios, cantantes, periodistas, maestros, hombres y mujeres... Pero hay una cosa común a la mayoría: el rango de edad. Casi todos estamos en los 40. Perdonadme, repito, ¡en los maravillosos 40! Y es que esa es la sensación que tengo al descender por mi muro.

Lo primero que veo es una foto de tres amigos pletóricos, exultantes diría, enfundados en tres apretados trajes de surf. ¡Como tres guajes! Allí estaban ellos, abrazados y sonrientes, se les adivinaba en los ojos la emoción.

Al lado, otra foto de uno de ellos con una gorra puesta al revés, gafas de sol y cascos y sujetando un skate. Me gustaría que pudierais ver su sonrisa. Coronaba ambas fotos un hashtag: #surfskateandfriends.

Sigo bajando y me encuentro con una foto de una amiga rodeada de regalos y un texto que dice: "Hoy cumplo 43 años. Con filtros por fuera y sin ellos por dentro. Así me brillaban los ojos ayer en la fiesta. Nuevo ciclo". Y os aseguro que su cara de felicidad suscribía cada una de sus palabras.

Un poco más abajo un grupo de compañeros del colegio, de esos amigos de toda la vida, que salieron anoche de copas e inmortalizaron el momento con una foto en un bar: "Gente que merece la pena aunque nos separen 23 años de estudios fuera y trabajo".

Los veo felices, llenos de proyectos, con la ilusión de hacer tantas cosas de los 20...

También veo a quien muestra orgullosa un evento que han realizado recientemente en su escuela, a quien nos enseña emocionado su último libro, o una foto en blanco y negro de ella, sola, guapísima, mirando a cámara con una seguridad que sus ojos ya han aprendido a transmitir.

Veo fotos de amigos que quieren comerse el mundo. Rectifico, que se lo están comiendo.

Los veo felices, llenos de proyectos, con la ilusión de hacer tantas cosas de los 20 años pero desde la serenidad y la experiencia que te dan los 40. Y es que están disfrutando como nunca...

Marco, Dani, Darío, esperadme; a mi vuelta me uno a ese grupo de surf, ¡que lo he prometido! Nos juntamos con Carlos, María y Alberto y repetimos esas copas. Inma, desde luego te brillan esos ojos a los que no les hace falta ningún filtro. Angélica, gran trabajo el de tus chicos, ¡estate orgullosa! Luis, triunfarás con tu libro, ¡artista! Marta, estás preciosa y me hace muy feliz ver esa serenidad en tus ojos.

Le doy a me encanta a cada publicación, que desde que Facebook ha puesto esta opción ya no utilizo otra, porque me encanta verlos así.

No sé si como se dice, los 40 son los nuevos 30, pero desde luego, nosotros nos miramos a los ojos y lo sabemos, ¡estamos en nuestro mejor momento!