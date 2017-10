Quién cerrará esta herida ahora

El 1-O se ha transformado por desgracia en un día que, por lo menos yo, recordaré como un día muy triste y con unos protagonistas que no esperaba, la violencia y el odio. Aunque en los últimos días se podían leer pancartas en diferentes ciudades que clamaban "Dialoguen por favor", finalmente nuestros líderes no han sido capaces de solucionar un problema que es única y exclusivamente político y han optado por lo más fácil para ellos: enfrentar a la policía con la gente. Y la imagen de las agresiones a nuestros vecinos va a ser muy difícil de borrar de la memoria.

Pero más allá del 1-O, y una vez pasado este largo y terrible día… la pregunta es ¿quién arreglará esto hoy? ¿Quién calmará la rabia que hemos vivido en nuestras calles y en nuestros colegios? ¿Cómo se lo explicamos a nuestros hijos? Y es que este domingo el roto ha sido enorme y lamentablemente no veo a nuestros políticos capaces de cerrar una herida tan profunda cuando, a pesar de las imágenes, continúan culpándose los unos a los otros de lo ocurrido. Y lo más triste es que no parece que vayan a ir más allá. El 1-O el odio y la rabia han tomado la calle y no es buena señal ni para Cataluña ni para España.