Carta a Soraya Sáenz, vicepresidenta del Gobierno

Querida vicepresidenta: Comprendo que tienen ustedes mucho trabajo en el Gobierno. Cuando uno procrastina demasiado, de repente se le junta todo. Para que no se les vuelva a echar el tiempo encima, como ha ocurrido en Cataluña, ¿por qué no se ponen ya con el dosier ruso? Se trata de un asunto espinoso: la injerencia de Rusia en cuestiones políticas, con el ánimo de desestabilizar la UE a través de las redes sociales. Resulta asombroso que la ministra de Defensa se haya contentado con decir que el ejército de troles que difunde información falsa sobre Cataluña es ruso, pero no gubernamental. El ministro de Exteriores ha ido aún más lejos asegurando: "No estamos involucrando al Gobierno ruso". ¡Solo faltaría!

Le diré algo: los soldados rusos que ocuparon Crimea, hace algo más de dos años, no llevaban ninguna enseña que los identificara. Pero eran soldados rusos. Las guerras posmodernas se libran así, al descuido. En aquel momento, la confusión sembrada por Rusia le dio el triunfo de quedarse con Crimea, un territorio real. Imagínese cómo la puede liar en el mundo virtual. Los representantes de Facebook y Twitter han desvelado en el Senado de EE UU que han identificado más de 2.500 cuentas de origen ruso destinadas a difundir bulos y noticias falsas. También allí salió a relucir la manipulación en el conflicto catalán, pero al parecer ustedes siguen pensando que como los tuits de esas cuentas no van firmados ‘VP’, nuestro amigo Vladimir Putin no tiene nada que ver.

Facebook anunció ayer que alertará a sus usuarios cuando comiencen a seguir alguna cuenta del "ejército de troles" rusos. Han revelado que la Internet Research Agency, basada en San Petersburgo, lleva a cabo operaciones de desinformación perfectamente diseñadas. Su objetivo es contribuir al desorden en el mundo occidental: les conviene políticamente. Esa organización, estructura y sincronía de troles, hackers y bots no es casual. El Gobierno ruso está troleando al mundo con fines políticos. ¿Por qué hacernos los tontos?

Facebook y Twitter, al menos, se muestran preocupados. También EE UU, que lleva a cabo una investigación parlamentaria, o Alemania, que ha tomado medidas. ¿No lo está el Gobierno? Ya sé que no es su estilo prevenir las crisis, pero dígale al presidente Rajoy que no sea previsible esta vez. Que nos sorprenda actuando antes de que el problema le estalle en las manos a toda Europa.