La UE detecta un aumento de la injerencia rusa en relación con la crisis catalana

El grupo de expertos creado por la Unión Europea para combatir la propaganda procedente de Rusia ha detectado en los últimos meses un aumento de la injerencia rusa en relación con la crisis catalana, según pone de relieve la página web europea contra la desinformación.



La base de datos de la página recoge las informaciones falsas interceptadas por ese equipo, que incluyen titulares como "Cataluña reconocerá Crimea como parte de Rusia", "El español se estudia como idioma extranjero en Cataluña" o "Funcionarios europeos apoyaron la violencia en Cataluña".



Otra de las "desinformaciones" captadas asegura que "También las Islas Baleares en España piden la independencia", una noticia que firma la agencia rusa Sputnik, que asegura que no sólo los catalanes quieren votar la independencia, sino que en las Baleares la coalición Mes per Mallorca pide un referéndum sobre la autodeterminación de la isla en 2030.



Fuentes europeas dijeron que el grupo de trabajo para el Este se encarga de analizar la narrativa prorrusa principalmente en los Estados orientales de la UE, aunque también en otros países. La UE está preocupada por esas intromisiones y abordará el tema el próximo lunes en un Consejo de ministros de Exteriores de la Unión Europea, explicaron en Madrid el portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo y la titular española de Defensa, María Dolores de Cospedal.



La ministra indicó que lo que "sí tiene contrastado el Gobierno" es que ha habido "muchos mensajes y redes sociales" sobre asuntos como Cataluña que proceden de "territorio ruso", lo que no quiere decir necesariamente que sean del Gobierno ruso, y por eso ha señalado que hay que tener "máxima prudencia" en este asunto.



El ministro español de Exteriores, Alfonso Dastis, tiene previsto intervenir en el debate sobre este asunto en la reunión del lunes porque "Europa tiene que tomarse muy en serio este tema", indicó por su parte Méndez de Vigo. Fuentes comunitarias dijeron, por su parte, que el viernes los titulares de Exteriores harán un nuevo balance del funcionamiento de los StratCom, tanto en el Este, Sur y los Balcanes occidentales.

