Ese peligro público llamado Trump

Si yo fuera un ciudadano estadounidense, sabría hablar inglés, algo ya descartado después de decenas de intentos, pero, por otra parte, no sé muy bien qué cara se me habría quedado tras los primeros meses de Trump en la presidencia. Es posible que un ciudadano norteamericano diría lo mismo del lamentable estado moral de nuestra política, pero España no es EE UU. Por mucho que Aznar pusiera los pies sobre la mesa, nunca seremos los jefes del mundo –ni falta que hace–.

Desde que tomó posesión ha ido hilvanando disparate tras disparate

Pero lo de Trump –y no entiendo que haya compañeros a los que respeto que sigan cantando su política–, lo de Trump, digo, es de vergüenza ajena. Lo último ya está anunciado: se va a ir de la lucha contra el cambio climático porque no se la cree y porque a sus amigos poderosos no les conviene nada. Pero esa es la última.

Desde que tomó posesión ha ido hilvanando disparate tras disparate envuelto en el siempre peligroso populismo patriotero de la peor especie y actuando –intentando actuar– en una democracia consolidada como un dictador que cesa a quien le incomoda, veta a los medios que no le son afines, que recomienda que se compren los diseños de su famosa hija que ya tiene despacho en la Casa Blanca y que gobierna a base de lo que podría llamarse ‘decreto-tuiter’. Pero siendo todo esto muy grave –todo esto y muchas cosas más como la sanidad, la emigración, su machismo insoportable, etc.–, ha logrado cabrear al resto del mundo y a parte del suyo propio: no se sabe si es aliado o enemigo de Rusia, abronca al FBI, a la CIA, a los socios de la OTAN, amenaza a Alemania y a Europa y va por libre en sus acciones internacionales. Trump no quiere saber nada de los problemas del resto porque cree que le son ajenos, pero a medio plazo –lo dicen los analistas– sus políticas de proteccionismo exagerado se volverán contra él.

No es que sea extravagante ni raro; es que es un peligro público, así de sencillo

No es que sea extravagante ni políticamente incorrecto ni raro; es que es un peligro público, así de sencillo, y si bien es verdad que en las dos guerras europeas Norteamérica salvó los muebles del viejo continente, el mundo ya no es como entonces y aunque Trump se crea el boss del universo, las cosas han cambiado. Cierto que coge a Europa en una crisis no solo económica, sino sobre todo moral y eso tendría que hacer reaccionar a los países que aún siguen creyendo en el estado del bienestar.

Se me dirá, como siempre, que es el pueblo quien lo ha elegido y contestaré con algo incorrecto: el pueblo también se equivoca y hay cientos de ejemplos que lo demuestran. No sé qué será de Trump, de su señora, de su hija, de su yerno, de sus palmeros y de sus aliados, pero a día de hoy, insisto, que un tipo como él ande suelto dirigiendo el país más poderoso de la tierra, creo que es un peligro para el mundo incluidos los propios EE UU. Y si no: "covfefe".