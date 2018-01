Controlado Thomas, el fuego más grande de la historia de California

Autoridades de EE.UU aseguraron este viernes que el incendio Thomas, el mayor fuego registrado en la historia moderna de California, está controlado al cien por cien tras haber arrasado 114.078 hectáreas en el sur del estado.

Los responsables del Bosque Nacional Los Padres anunciaron este viernes en su cuenta de Twitter el éxito de los bomberos a la hora de extinguir las llamas de un incendio que fue declarado el pasado 4 de diciembre en los condados de Santa Bárbara y Ventura.

After the over flights yesterday, the Thomas Fire is now at 100%

containment. The forest closures within the footprint of the Thomas Fire remain

in effect until further assessments can be made and deemed safe for the public

to re-enter.