Seal acusa a Oprah Winfrey de ser parte del problema del acoso por su amistad con Weinstein

El cantante Seal ha acusado a la presentadora y productora Oprah Winfrey de ser una hipócrita después de que ésta hiciera un discurso feminista y en contra del acoso en la industria del entretenimiento en los Globos de Oro.

El actual movimiento contra el acoso y el abuso sexual en Hollywood comenzó a raíz de la acusación de la actriz Rose McGowan contra el magnate del cine Harvey Weinstein por violación, a la que siguieron decenas de acusaciones más y que iniciaron una oleada de denuncias contras otros hombres importantes de esa industria.

Después de su discurso y de la iniciativa para vestir de negro en los Globos de Oro, Seal colgó una imagen en Instagram en la que pueden verse dos instantáneas de Oprah Winfrey con Harvey Weinstein, al que incluso besa en la mejilla en una de las fotografías.

Sobre las imágenes, Seal escribió: "Cuando eres parte del problema durante décadas", pero "de repente todo el mundo piensa que eres la solución".

Además, en el texto que acompaña a la publicación escribía: "Oh, lo olvidé, es cierto... habías oído los rumores pero no tenías ni idea de que estaba [Weinstein] atacando en serie a jóvenes actrices con mirada de estrella, que a su vez no tenían ni idea de en qué se estaban metiendo. Culpa mía". Y añadía un hashtag que se traduce por "Santificado Hollywood".

Seal no es el único que no ve con buenos ojos a Oprah Winfrey, considerada en alguna ocasión por la prestigiosa revista Forbes como "la mujer más poderosa del mundo" y con una fortuna estimada entorno a 3.000 millones de dólares.

El humorista Seth MacFarlane (creador de Family Guy) criticó los coqueteos de Oprah Winfrey con la idea de postularse como presidenta de los Estados Unidos. Recientemente, durante una entrevista, le preguntaron a la presentadora si se presentaría a presidenta, a lo que contestó que "siempre pensé que, bueno, no tengo la experiencia necesaria, ni los conocimientos suficientes", pero que después de ver a Trump, "ahora pienso: bueno...".

MacFarlane escribió un tuit en el que "Oprah es sin duda una magnífica oradora, pero la idea de una estrella de reality show [Donald Trump] enfrentándose a una presentadora de un talk show [Oprah] es preocupantemente distópica". Porque, "no queremos crear un mundo en el que las carreras dedicadas al servicio público se conviertan en algo indeseable e inútil frente a la fama masiva".