Un sintecho de 22 años, acusado de asesinar e intentar violar a la cantante de 76 Betty Jane Willis

Un joven sintecho de 22 años ha sido acusado este pasado miércoles de asesinato e intento de violación de una mujer de 76 años en el condado californiano de Orange (Estados Unidos) durante el día de Año Nuevo.

Sergún informa NY Daily News, la anciana se encontraba durmiendo en el aparcamiento de un centro comercial cuando el acusado, Rosendo Xo Pec, le dio numerosos golpes en la cabeza y la estranguló para que dejara de gritar y pedir ayuda hasta acabar, supuestamente, con su vida.

Como señala el citado medio, la mujer fue identificada como la cantante de soul de los años 60, Betty Jane Willis, conocida por interpretar canciones como 'Someday you'll need my love' o 'Act naturally'.

BETTY WILLIS - TAKE YOUR HEART https://t.co/UWFflUd10I via @YouTube