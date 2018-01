Los taxistas autónomos de Valladolid vuelven a reclamar 16 horas y anuncian menos protestas para trabajar en "despachos"

Así lo ha explicado el presidente de la Asociación Vallisoletana de Taxistas Autonómos (Avatar), Javier Vargas, ha explicado que continuarán con sus movilizaciones para que no se olviden de que están ahí, aunque no serán tan intensas como en 2017, sobre todo para "no molestar" a los ciudadanos. "Pero seguiremos trabajando en despachos, juzgado o donde creamos conveniente", ha agregado.

Vargas, en declaraciones a Europa Press, ha explicado que el Ayuntamiento "prácticamente no informa" y quieren aprobar cuestiones como presupuestos, normativas y tarifas "deprisa y corriendo" y en fechas prácticamente festivas sin que de tiempo a recurrir ni a hacer nada.

"Es la actitud respecto a un sector que en dos ocasiones y ha aprobado que hay que regularlo", ha señalado el presidente de la Asociación, quien ha recordado que tampoco se puede hacer una propuesta al Consistorio porque no hay negociación, lo que permitiría proponer alguna opción.

Vargas ha recordado que representa a toda esta gente que votó la regulación de 16 horas, que se agrupa en torno a una plataforma, aunque a la cabeza de la reivindicación esté Avatar, pero también ha incidido en que representan al sector en general y luchan "por todos" porque al final lo que quieren es una mejora de la vida laboral.

"Estamos como esclavos, en condiciones infrahumanas, con jornadas de doce horas en adelante", ha señalado el presidente de la Asociación, quien ha aclarado que también defienden a los asalariados, "que están con condiciones penosas", aunque ve lógico que tengan miedo de protestar porque pueden perder su puesto de trabajo. Sin embargo, ha asegurado que en privado dicen que quieren regulación porque también les beneficia a ellos.

Javier Vargas ha recordado que piden las 16 horas porque si se va al convenio de los trabajadores, el máximo de horas que se podrían trabajar son ocho, de manera que no quedaría empleado alguno, por lo que esta opción de las 16 horas "es mejor".

"Si hay que ir a la siguiente todo el mundo saldrá perjudicado", ha aseverado, tras lo que ha añadido que también quieren que los asalariados estén ahí porque cumplen parte del trabajo pero el sector se tiene que regular como todos. "No puede ser que esto sea una selva", ha agregado.

Además, ha incidido en que actualmente hay 466 licencias, que aumentarán, aunque no de forma sustantiva (alrededor de una docena), cuando se cierre el área metropolitana, algo que asegura que "está por hacer" porque lo que actualmente se lleva a cabo en esta materia "es un desastre" y no se ha contado con el sector para nada, ya que "opina todo el mundo menos los profesionales".

El presidente de Avatar también ha explicado que el hecho de trabajar muchas horas al volante supone un peligro, por el cansancio que conlleva, y hay un riesgo para la seguridad vial, por lo que ha advertido de que el Ayuntamiento puede tener algún grado de responsabilidad si no se regula el sector.

La protesta ha contado con el apoyo de UGT a través de su secretario de Política Sindical, Industrial y Empleo, Raúl Santa Eufemia, -quien ha acudido ante la imposibilidad de hacerlo la Federación de Transporte-.

Santa Eufemia considera que hay que regular de alguna manera no sólo las horas que hace el taxi o el autónomo sino también el contratado, ya que una regulación sería algo mucho más acorde para las horas trabajadas y descansadas.

