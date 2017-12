Junta exige a Zoido explicaciones y que ponga "punto y final" a la situación "inhumana" en cárcel de Archidona

Reunión cárcel archidona no es CIE inmigrantes Rosa Aguilar ruiz Espejo ong (EUROPA PRESS)

La consejera de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, Rosa Aguilar, ha exigido al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que dé explicaciones y que ponga "punto y final" a la situación "inhumana" que hay en la cárcel del municipio malagueño de Archidona, que está siendo utilizada como Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) temporal.

Así, en rueda de prensa en la capital malagueña, junto al delegado del Gobierno en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, tras reunirse con representantes de Organizaciones No Gubernamentales (ONG), Aguilar ha calificado la situación actual en el centro penitenciario Málaga II de "insostenible" y se ha preguntado "qué más tiene que ocurrir para que Zoido dé explicaciones y asuma su responsabilidad".

La titular andaluza de Justicia ha incidido en que la situación en esta cárcel "no puede aguantarse ni un minuto más", recordando al Ministerio del Interior que señaló que era algo provisional "y ya han transcurrido más de 40 días".

"Sigue habiendo 500 personas inmigrantes que están en una situación irregular pero no son delincuentes", ha incidido, al tiempo que ha recalcado que esto "tiene que terminar rápida y urgentemente". En este punto, ha lamentado la muerte este viernes de uno de los internos al parecer ahorcado, insistiendo en que el Gobierno de Mariano Rajoy "tiene que cumplir los derechos humanos".

Ha aludido a que el Defensor del Pueblo recordó la obligación de contar con los sistemas de videovigilancia del interior "y todo parece indicar que no lo han hecho", además de reivindicar una "lucha clara y contundente contra la mafia y todas las personas no pueden estar en un mismo sitio".

"INVESTIGACIÓN PROFUNDA Y TRANSPARENTE"

Aguilar ha insistido en que se debe realizar una investigación "profunda y contundente de lo acontecido, con absoluta claridad y transparencia". Además, ha dicho que la Junta de Andalucía exige que no haya más devoluciones de los argelinos internos en Archidona, "que en estos momentos se sigue produciendo", por los datos que puedan aportar sobre la muerte del inmigrante, cuyo cuerpo apareció sin vida en su celda.

Ha recordado que estos inmigrantes argelinos llegan bien para acudir a otros países europeos donde están sus familias o porque "buscan una vida mejor" y ha subrayado que las instalaciones de Archidona fueron construidas "como centro penitenciario, porque era necesaria en esta comunidad y tienen que usarse como tal".

Zoido, a su juicio, tiene que "explicar, hablar con claridad y asumir su responsabilidad": "no nos da igual lo que está ocurriendo en Archidona y no queremos encontrarnos con otra situación similar". "Le pido que termine todo esto, que se ponga fin a la reclusión en la cárcel porque ya no se puede sostener ni un día más, han pasado más de 40 días y todos sigue exactamente igual", ha reiterado.

Cuestionada por si la Junta pide la dimisión del ministro, Aguilar ha indicado que son "responsables" y que lo que quieren es "información y explicaciones". "Él tiene que tomar decisiones. Una situación provisional no puede hacerse perpetua, dijeron que 40 días eran suficientes y ha pasado una desgracia, hay un fallecido, y no sabemos mañana qué va a pasar y qué va a hacer el PP", ha expuesto.

Igualmente, ha trasladado el compromiso al que ha llegado en la reunión con las ONG para que el Servicio Andaluz de Salud haga las pruebas necesarias a todos los internos que digan ser menores de edad. En este sentido ha indicado que pondrán en conocimiento de la Fiscalía la "total y plena disponibilidad" del Gobierno autonómico para verificar los datos en relación con la edad.

"La Junta de Andalucía ha hecho un trabajo incesante para que los que son menores no estén en la cárcel, ha habido nueve pero puede haber más", ha sostenido, sin embargo, ha reclamado que para conocer este extremo tienen que dejarles realizar las pruebas oseométricas "con absoluta normalidad y si son menores que no estén allí".

También ha criticado la fórmula escogida en esta ocasión por el Gobierno central, recordando que las ONG acogen a los inmigrantes cuando llegan a las costas en pateras y se sigue un procedimiento, "que los hay pero ha roto los que son habituales". En este punto, la responsable andaluza de Justicia e Interior ha advertido al Ejecutivo de que "hay un marco de legalidad y de cumplimiento de los derechos humanos que respetar".

"Todo esto no tiene explicación, somos responsables y pedimos que dé explicaciones, qué va a hacer, pero la solución no es la cárcel", ha enfatizado.

RECLAMA INFORMACIÓN Y ACCIÓN DE LA UE

Aguilar ha denunciado también que el Ministerio del Interior no se haya puesto en contacto con las comunidades autónomas afectadas por la llegada masiva de inmigrantes a sus costas y ha criticado que tampoco se haya convocado el consejo sectorial sobre inmigración. "Es algo que acontece no sólo en Archidona, es política migratoria", ha apostillado.

Según la consejera andaluza, la presión migratoria "no se arregla con encarcelarlos" y ha demandado "altura de miras y política con mayúsculas, que es lo que le está faltando al Gobierno del PP". A su juicio, el Ejecutivo central tiene que tener "una respuesta que debe venir precedida de diálogo".

En este punto, ha afeado también al Ejecutivo que no se dirija a la Unión Europea y que le plantee "lo que es una realidad, que España es un país fronterizo". "Europa no puede mirar para otro lado y que el Mediterráneo sea ahora una gran fosa común", ha sostenido.

Para Aguilar, el año que se inicia es "decisivo" en política migratoria y ha recordado que hay que tener en cuenta lo que dicen las ONG y que "hay que sentarse a hablar y negociar".

PROTESTAS

Precisamente este sábado se han sucedido sendas concentraciones de protesta por la situación en la cárcel de Archidona y tras la muerte del inmigrante, la primera de ellas en la puerta de la misma, que ha congregado a más de un centenar de personas, y otra más amplia en la tarde de este sábado en la plaza de la Merced de la capital malagueña.

A la misma han acudido ciudadanos, miembros de diferentes ONG que han estado reunidas con la consejera de Justicia y representantes de partidos políticos para exigir que la situación en el centro penitenciario finalice y que el Gobierno dé explicaciones.

