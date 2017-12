Trump dice que a EE UU le iría bien "un poco" de calentamiento global para aplacar la ola de frío

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuestionó el cambio climático y dijo que a su país le iría bien "un poco" de calentamiento global para combatir las bajas temperaturas que se esperan para Fin de Año.

"En el este, podría ser la noche de Fin de Año más fría de las registradas. Quizás podríamos utilizar un poco de ese viejo calentamiento global que nuestro país, pero no otros, iba a pagar billones de dólares para combatir. ¡Abríguense!", dijo Trump en Twitter.

El presidente estadounidense se refirió así a la ola de frío que vive desde hace días la costa noreste y la región del medio oeste de su país y que se espera se endurezca este fin de semana.

In the East, it could be the COLDEST New Year’s Eve on record. Perhaps we could use a little bit of that good old Global Warming that our Country, but not other countries, was going to pay TRILLIONS OF DOLLARS to protect against. Bundle up!