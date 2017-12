El Parlament recurrirá el 155 ante el Constitucional con el apoyo de JxSí y la coalición de Podemos

La Diputación Permanente del Parlament, con los votos a favor de JxSí y SíQueEsPot y la abstención de la CUP, ha aprobado este miércoles que la Cámara catalana interponga un recurso al Tribunal Constitucional contra la aplicación del artículo 155 de la Constitución tras la declaración unilateral de independencia (DUI).

Podemos, la formación que lidera Pablo Iglesias, ya presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la aplicación del artículo 155 de la Constitución por parte del Gobierno central en Cataluña.

La Diputación Permanente -órgano que vela por los poderes del Parlament entre legislaturas, con la composición del hemiciclo anterior a las elecciones del 21D- ha aprobado la propuesta del grupo de JxSí de interponer un recurso de inconstitucionalidad contra las medidas aplicadas al amparo del artículo 155.

Una iniciativa que ha prosperado gracias a que JxSí (formado por PDeCAT y ERC) ha contado finalmente con los votos a favor de Catalunya Sí Que Es Pot, sorteando así la abstención de la CUP, reticente a acudir al Alto Tribunal.

Por su parte, Ciudadanos, PSC y PP han votado en contra de interponer ese recurso, aunque han celebrado que los grupos soberanistas "reconozcan explícitamente al Tribunal Constitucional y su legitimidad".

En su argumentación, Lluís Corominas (JxSí) ha asegurado que el Gobierno, en aplicación del 155, disolvió el Parlament y cesó al Govern "de manera anómala y en contra de la ley, mediante una interpretación excesiva" y un "abuso" de dicho artículo, lo que supone una "vulneración del ordenamiento legal".

Forcadell, candidata a presidenta del Parlament

Por otro lado, el número cuatro de JuntsxCat y diputado electo en las elecciones autonómicas del 21 de diciembre en Cataluña, Jordi Turull, ha asegurado este miércoles que se han iniciado contactos con ERC y la CUP, comenzando por la constitución de la Mesa del Parlament.

En declaraciones a Catalunya Ràdio recogidas por Europa Press, ha explicado que se han iniciado contactos para quedar y "aprovechar estos días" lo máximo posible para avanzar. Turull ha remarcado que el objetivo de JuntsxCat era restituir el Govern y la Mesa del Parlament, y ha afirmado que la formación "no tiene candidata" para presidir la cámara catalana y no se mueve en otra candidatura que no sea la de Carme Forcadell.

También ha dicho que "nadie" de JuntsxCat tiene ambición de ser vicepresidente de la Generalitat --cargo que ocupaba Oriol Junqueras--, y ha recordado que se presentaron como 'la lista del president' a los comicios.