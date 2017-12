El 2017 ha sido un gran año para los videojuegos. Al lanzamiento de títulos como Horizon: Zero Dawn, Resident Evil 7 o Assassin's Creed: Origins, se suman los exclusivos de la nueva consola Nintendo Switch como Super Mario Odyssey o The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Pero 2018 tampoco se va a quedar atrás, y algunas grandes sagas tendrán esperadas secuelas en los próximos meses. Repasamos cuáles son los juegos que triunfarán el año que viene.

Kingdom Hearts III

El RPG de Square Enix en colaboración con Disney que nos lleva a alguno de los universos animados de la franquicia lleva demorándose años por un desarrollo complicado. La compra de Pixar por parte de la empresa de entretenimiento hace que podamos ver a Sora, nuestro protagonista, en el mundo de Toy Story o, según las últimas filtraciones, el de Monstruos S. A. Fecha sin determinar de 2018



God of War

PS4 se está frotando las manos con la nueva entrega de la saga de Kratos. Por lo que se ha podido ver en los tráilers oficiales, el guerrero se encuentra en tierras nórdicas cuidando de su hijo. Primer trimestre de 2018

Red Dead Redemption 2

No solo de GTA vive el gamer. Rockstar, la compañía detrás del violento juego que todavía alcanza los primeros puestos de venta en todo el mundo, vuelve al salvaje oeste para traer la esperada secuela de un gran título. Segundo trimestre de 2018

Dragon Ball FighterZ

Después de una época en la que los juegos basados en el anime de Toriyama seguían un patrón que tiraba a aburrido, su nuevo videojuego vuelve a los combates en 2D, presenta nuevos personajes y cumpliendo a rajatabla el canon de la obra de animación japonesa más conocida de todos los tiempos. Auguramos buenas críticas y ventas. 26 de enero de 2018

A Way Out

Una de las últimas sorpresas del estudio sueco Hazelight -además de la salida de tono de su responsable, Josef Fares, en la gala de los Game Awards de hace unas semanas- es el lanzamiento de este juego multijugador de pantalla dividida en el que controlaremos a Vincent y Leo. 23 de marzo de 2018

Far Cry 5

Cómo no, otra secuela, y esta es de las que levantan ampollas. Ubisoft traslada este juego de acción a un pueblo de la América profunda lleno de banderas confederadas y supremacistas. Por lo visto en los anuncios, este juego traerá polémica. 27 de marzo de 2018

Rumores y promesas

Además de los lanzamientos confirmados, los estudios de videojuegos han dado varios adelantos que nos hacen prever nuevos anuncios en muy poco tiempo.

Por un lado, el nuevo Pokémon que se está preparando para Switch (y que haría que la consola de Nintendo se colocara como la primera del mercado, según los analistas) podría sorprendernos el año que viene con una mecánica de combate que sería un gran cambio con respecto a los juegos anteriores.

Muchos seguidores de la saga Final Fantasy también esperan (si no hay más retrasos o cancelaciones) el remake de Final Fantasy VII anunciado hace ya dos años. Con el miedo de saber si cumplirán expectativas, podríamos hablar de uno de los juegos del año a lo que ventas se refiere.

Y además de los juegos, desde el pasado mes de abril algunos aventurados analistas han sacado la bola de cristal y hablan de una posible siguiente generación de consolas (como la Playstation 5, para entendernos) que se lanzaría a finales de 2018. Desde el estreno de PS4 Pro y Xbox One X parece que no es probable, pero los rumores seguirán acompañándonos.