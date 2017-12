Fujimori pide perdón desde la cama del hospital a quienes defraudó durante su Gobierno

El expresidente de Perú Alberto Fujimori ha difundido este martes un vídeo a través del que pide "perdón" a los "compatriotas" que defraudó durante su mandato. En la grabación, que dura un minuto y 40 segundos, Fujimori aparece en la cama del hospital en el que permanece ingresado desde el viernes.

"Soy consciente de que los resultados durante mi Gobierno de una parte fueron bien recibidos, pero reconozco por otro lado que he defraudado también a otros compatriotas. A ellos les pido perdón de todo corazón", señala quien presidió Perú entre los años 1990 y 2000.

El exmandatario también agradece al actual presidente del país, Pedro Pablo Kuczynski, que le haya concedido el indulto, lo que evitará que tenga que cumplir la mayor parte de los 25 años de cárcel que le fueron impuestos como responsable de dos matanzas, en 1991 y 1992, y el secuestro de un periodista y un empresario.

"No puedo dejar de expresar mi profunda gratitud por el paso complejo que ha tomado el presidente, que me compromete a su vez en esta nueva etapa que se abre en mi vida para apoyar decididamente su llamado a la reconciliación", afirma, después de explicar que la noticia le "sorprendió" en la Unidad de Cuidados Intensivos.

"Esto me ha producido un fuerte impacto en el que se mezclan sentimientos de extrema alegría y al mismo tiempo de pesares", agrega y califica de "magnánimo" el "gesto" que ha tenido el presidente. "Me ha reconfortado y desde este lugar me aúno a las esperanzas de todos los que luchan por la grandeza del país", concluye.

Kuczynski calificó este lunes de "errores" los delitos de lesa humanidad por los que fue condenado Fujimori para justificar el indulto que le ha concedido. La medida ha desatado las protestas en las calles.