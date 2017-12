Nochebuena exprés de los concursantes de 'OT 2017' en sus casas

Los concursantes de Operación Triunfo 2017 vuelven a casa por Navidad. Alfred, Amaia, Aitana, Ana Guerra, Roi, Cepeda, Miriam, Agoney y Nerea saldrán de la academia este domingo para pasar la Nochebuena con sus familias. Así se lo comunicaron este sábado la directora de la academia, Noemí Galera, y el director de Gestmusic, Tinet Rubira.

Imágenes 1 Foto

"Va a ser un viaje de muy pocas horas", les explicó Tinet Rubira, que les dio una serie de indicaciones y consejos a los nueve para que intentasen evitar conocer noticias del exterior: "Son unas horas para estar en familia, dedicadlo a la familia, que a nadie se le ocurra pasearse por la ciudad o por el pueblo". La dirección del concurso también avisó a las familias de los concursantes —que conocían la noticia desde el pasado martes— para que en su regreso a casa para pasar la Navidad "aquello no se convierta en una romería".

Puesto que los nueve estarán solos con sus familias, tanto Noemí Galera como Tinet Rubira les han recomendado que no entren en las redes sociales ni en internet. "No malgastéis las horas que tenéis delante del ordenador, os vamos a pedir que no entréis en vuestras redes sociales particulares", les dijo Tinet. "Por mi parte, y sé que por la de todos, vamos a estar con nuestras familias y ya está", respondió una emocionada y agradecida Aitana.

Para evitar que les entre la tentación de buscar información sobre ellos en internet, sus móviles se quedarán en la academia, y aquellos que vayan a desplazarse solos en avión tendrán un teléfono que solo permita realizar llamadas.

El anuncio provocó sorpresa, lágrimas y emoción por parte de los concursantes, pero sin duda uno de los comentarios más graciosos fue el de Aitana, que además de querer ver a su familia, preguntó si podría ver en Netflix la segunda temporada de Stranger Things, a lo que la plataforma online respondió en Twitter: "Nosotros tampoco podíamos vivir sin ti, Aitana", en referencia a uno de los temas que ha cantado en su paso por el concurso.

Gala de Navidad de OT

Todos estarán de vuelta en la academia el día 25 por la tarde, ya que seguirán desde allí la emisión de la gala especial de Navidad que emitirá este lunes TVE, y que fue grabada el pasado viernes 22.

En ella, los concursantes de la edición actual cantarán junto a los de la primera edición y presentarán además la canción oficial de este año, titulada Camina.

No es la primera vez que los triunfitos salen de la academia, aunque sí la vez que más tiempo estarán fuera, y además sin vigilancia. El pasado 21 de diciembre los tres concursantes catalanes —Alfred, Aitana y Nerea— pudieron ejercer su derecho al voto en las elecciones autonómicas, y el 9 de diciembre revolucionaron Madrid, Barcelona y Valencia en su primera firma de discos.