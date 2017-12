Claves de la nueva Renta Mínima de Inserción de Andalucía, en vigor desde el 1 de enero de 2018

Las familias andaluzas más necesitadas contarán a partir del 1 de enero de 2018 con la nueva Renta Mínima de Inserción Social, una ayuda autonómica cuyo decreto ley ha aprobado este martes la Junta y que, en breve, llegará al Parlamento. Estas son las claves de la prestación.

¿A quién va dirigida?

A las personas que ingresen menos de 415,35 euros al mes. La Junta calcula que la medida beneficiará a 45.000 familias cada año, es decir, unas 120.000 personas. Tendrán prioridad las familias con menores a su cargo, las monomarentales y monoparentales, las mujeres víctimas de la violencia de género y las personas con discapacidad.

La cuantía de la ayuda oscilará entre los 419,51 y los 779,87 euros al mes¿Cuáles son los requisitos?

Además del requisito de ingreso mínimo mensual, la unidad familiar debe estar empadronada en algún municipio andaluz de forma estable desde hace al menos un año. El solicitante debe tener entre 25 y 64 años y tiene que estar inscrito en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) como demandante.

¿Hay excepciones?

Sí. El requisito de tiempo mínimo de residencia no se aplicará a las víctimas de violencia machista o trata de personas ni a los emigrantes andaluces que hayan retornado en el año anterior a la solicitud de ayuda; tampoco a las personas apátridas o refugiadas, ni a las personas sin hogar, las extuteladas por la Junta en el año previo a la solicitud, las que residen temporalmente en alojamientos alternativos o las que estén en situación de "fuerza mayor" acreditada por los servicios sociales.

El requisito de la edad también pude variar en determinados casos. Así, las personas entre 18 y 24 años se podrán beneficiar de la medida si tienen a su cargo menores o personas con discapacidad. Las personas menores de edad también podrán ser beneficiarios si son huérfanas de ambos progenitores, víctimas de violencia de género y las que tienen un grado de discapacidad igual o superior al 33%. También los mayores de 65 años con menores a su cargo pueden solicitar esta renta.

¿Hay alguna obligación?

El decreto ley recoge que todos los beneficiarios deberán participar en un plan de inclusión sociolaboral personalizado, que diseñará el SAE junto con los servicios sociales comunitarios. Este se elaborará en el plazo de un mes a partir de la concesión de la ayuda.

Se concederá por un periodo de 12 meses, prororgable a otros seis más¿A cuánto asciende la renta?

Para calcular la ayuda se tendrá en cuenta el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (Iprem), que actualmente se sitúa en 537,84 euros. La renta mínima será del 78%, es decir, 419,51 euros al mes, que se irá incrementando en un 10% por cada miembro de la unidad familiar del solicitante, hasta el 125% (672,3 euros).

Este límite podrá llegar al 145% (779,87 euros) en el caso de familias integradas por seis o más miembros y con tres o más menores a su cargo, las familias monomarentales y monoparentales o cuando haya personas con una discapacidad igual o superior al 33% y sin derecho a otra prestación.

¿Qué conceptos no computarán?

La Junta no tendrá en cuenta el importe de la vivienda habitual; las prestaciones por hijos a cargo, tanto contributivas como no contributivas; las pensiones de orfandad; la remuneración por acogimiento; las pensiones de alimentos; las prestaciones de la dependencia; las becas educativas o de transporte; los ingresos por asistencia a cursos o los contratos de formación para jóvenes; los inmuebles declarados en ruinas; ni las subvenciones públicas para la vivienda habitual.

¿Cuánto dura la ayuda?

La renta mínima se concederá por un periodo de 12 meses, prorrogable a otros seis en determinados casos y siempre que las circunstancias que motivaron su solicitud persistan. La percepción de este dinero podrá suspenderse temporalmente en el supuesto de que el beneficiario suscriba un contrato de trabajo con una duración de entre uno y seis meses.

Susana Díaz: "Es una medida valiente y de justicia"¿Qué dicen los partidos?

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, aseguró que esta nueva renta mínima de inserción es una medida "valiente, consensuada y de justicia" para que la recuperación económica "llegue a quienes más lo necesitan".

Por su parte, el PP-A afirma que "llega tarde" y critica que tenga "fondos limitados", por lo que "va a haber familias que se queden fuera". Podemos Andalucía considera que la inversión es "ínfima" y añade: "Es intentar curar a un enfermo en la UCI con aspirinas".

