La madre de Puigdemont: "No me llama, eso es que está haciendo cosas"

Núria Casamajó, la madre del expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont, afirma al semanario francés Le Journal du Dimanche que su hijo no le llama desde Bruselas, lo que ella asume porque, según explica, "está "haciendo cosas".

El semanario galo publica un reportaje de su enviado especial a Amer, en Girona, localidad natal del dirigente de Junts per Catalunya y donde los Puigdemont regentan una pastelería familiar.

En el local, la madre del expresidente de la Generalitat pregunta si es cierto que Puigdemont va a volver, publica el reportaje. "No me llama. Pero no importa. Es porque está haciendo cosas", agrega la madre del expresidente autónomo catalán.

Le Journal du Dimanche también habló con Marcela Topor, esposa del expresidente, que indica que sus condiciones de vida en Bélgica "son duras". "Es difícil para él, no conoce a mucha gente allí. Pero sigue fuerte y positivo", afirma.

La hermana de Puigdemont, que se ocupa de la caja de la pastelería familiar, asegura que "mucha gente viene para mostrar su apoyo" al expresidente de la Generalitat, cesado en su cargo por la aplicación del artículo 155 de la Constitución española.

Marta Madrenas, que sustituyó a Puigdemont al frente del Ayuntamiento de Amer, considera que debe ser "terrible" para el expresidente "pensar que puede que nunca vuelva a ver su tierra".

