Un padre se pinta las uñas junto a su hijo de cinco años para apoyarlo

Jesús comienza su publicación asegurando: "A mi hijo le encanta pintarse las uñas y yo le apoyo dejando que me las pinte a mi". (FACEBOOK)

El 11 de diciembre de 2017, Jesús Fernando Ruiz se tomó unas fotografías junto a su hijo de cinco años con las uñas de las manos pintadas de colores y decidió publicarlo en su cuenta de Facebook. Lo que no sabía es que unos días después su publicación iba a convertirse en noticia.

Según unas declaraciones de Jesús, el padre del niño procedente de Vizcaya, al diario El País: "Hace poco, mientras íbamos en coche, mi hijo me dijo: Aita, hay niños que me llaman mariquita por llevar las uñas pintadas. Me enfadé mucho y pensé en alguna forma de quejarme."

En menos de una semana su post de Facebook ha sido compartido más de 30.000 veces. Jesús comienza el texto asegurando: "A mi hijo le encanta pintarse las uñas y yo le apoyo dejando que me las pinte a mi".



Antes de ir al colegio, Luken, el niño de cinco años procedente de un pueblo de Vizcaya, le pedía siempre a sus padres que le limpiasen las uñas porque algunos de sus compañeros se burlaban de el y comentaban que era "una niña o un mariquita". Esto, dijo Luken, le ponía triste. Así que su padre decidió tomar cartas en el asunto.



"Intentamos convencerle de que el problema lo tiene el que mira sin ver, pero es duro verle así", ha asegurado su padre.



En el post, Jesus afirma que lo que más le entristece es "el estado del cerebro de esos niños que sin duda están siendo encauzados hacía unas ideas retrógradas, anticuadas y sexistas". Por lo que el mensaje va directamente dirigido a los padres de esos niños, para que "piensen en el tipo de ideas que están implantando en esos cerebritos en pleno desarrollo y que cicatrices les van a provocar. Además de lo que va a costar borrarlas, si es que es posible".



Jesus, quien a sus 45 años acepta la diversidad sin complejos ni prejuicios, termina el post con un: "Vivan las uñas de colores. Viva Luken."



Sobre la atención que ha recibido su publicación, Ruiz asegura que son muchos los padres que le han escrito para agradecerle el post e indica que "Escribí eso en Facebook porque me enfadé y quería mandar un mensaje a esos padres, pero no esperaba tantos compartidos".



Finalmente, Ruiz dice que "Luken es muy pequeño para entender qué significa tanto apoyo en Facebook" así que ha optado por decirle al pequeño que "hay mucha gente que me ha dicho que le encantan sus uñas pintadas".

