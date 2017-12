Benjamin Clementine, confirmado para la primera edición del 'Super Bock Under Fest', el próximo marzo en Vigo

El británico Benjamin Clementine es el primer nombre confirmado para la primera edición del 'Super Bock Under Fest', que se celebrará los días 23 y 24 de marzo en varias salas de Vigo.

Este festival surge fruto de la colaboración de Super Bock con el Ayuntamiento de Vigo para llevar a la ciudad "la mejor música de la actualidad con nombres nacionales e internacionales consagrados", y tiene también por objetivo servir "como escenario para promover nuevos talentos de la escena gallega y portuguesa", según explican los organizadores.

Será un festival ecléctico que llevará por varios espacios de Vigo estilos musicales diferentes, desde el 'indie' y el rock, hasta la música electrónica.

La idea es, asimismo, ofrecer al público la oportunidad de explorar la ciudad de Vigo a través de varias salas y conciertos, en una mezcla de propuestas "capaces de proporcionar una experiencia única".

EL CABEZA DE CARTEL

El 'Super Bock Under Fest' tendrá como cabeza de cartel a Benjamin Clementine, músico británico que fue descubierto tras actuar en las calles de Londres y París, donde rápidamente se hizo notar por su particular voz, poesía y carisma.

'Cornerstone', su primer EP, y 'At Least for Now', su disco de debut de 2015, revelan una voz y fuerza de una intensidad difícil de catalogar.

Cantante, compositor y pianista, Clementine ha sido siempre autodidacta y con su ambicioso nuevo álbum 'I Tell a Fly' ha asumido una grabación autoproducida en la que refleja su visión del mundo y explora nuevos territorios, de los compositores impresionistas a la música electrónica.

Un trabajo que pasa por diversas texturas musicales y que va del humor negro a la desolación con retratos de varios conflictos internacionales de resultado "poderoso, satírico y crítico".

ABONO 30 EUROS

Además del cantante y compositor londinense, más de 20 bandas y artistas presentarán su música en directo durante los dos días del festival.

El abono, que da acceso a todos los espacios los dos días, puede adquirirse al precio de 30 euros. Las entradas para el concierto de Benjamin Clementine el día 24 de marzo en el Hall del Auditorio Mar de Vigo, que son limitadas, tienen un precio de 20 euros y están ya a la venta en Ataquilla.com.

Consulta aquí más noticias de Pontevedra.