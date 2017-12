Investigados por subirse a un tanque desde el que amenazan a Puigdemont y a Iglesias

El Ejército de Tierra ha abierto una investigación a dos civiles que se subieron a un carro de combate desde el que lanzaron amenazas contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias.

El Ministerio de Defensa está analizando el vídeo que ha sido difundido en Twitter, según han confirmado a Europa Press fuentes del Ejército. En él, se ve a dos hombres subidos a un carro de combate en movimiento. "Aquí estamos buscando solución a los problemas de España, y creo que los he encontrado", señala uno de ellos desde el vehículo militar.

Inmediatamente después, este enfoca con la cámara al cañón del carro de combate, y añade: "Vamos a dar una sorpresa a Puigdemont (...) 70 toneladas de puro amor y pura democracia. Coletas, el siguiente eres tú".

Las mismas fuentes del Ejército de Tierra aseguran que la grabación se realizó el 8 de diciembre en una base militar. Los civiles se subieron a un carro de combate que se dirigía a un hangar tras participar en una exposición con motivo del Día de la Inmaculada.

Estas fuentes han precisado que la investigación se ha abierto con el objetivo de determinar si los dos hombres tenían una autorización para poder subirse al carro de combate, ya que los civiles tienen prohibido subirse a cualquier vehículo militar.

Desde Bruselas, y a través de su cuenta de Twitter, el expresident catalán había pedido la apertura de dicha investigación, tras calificar los hechos de "inaceptables en la Unión Europea". Puigdemont, que en su mensaje apunta a que el hombre que le amenaza es un soldado, pide al Gobierno español que se disculpe. Defensa aseguró después que se trata de civiles.

Spanish soldier on top of a tank threatens me and @Pablo_Iglesias_ Unacceptable in the EU. Spanish government must apologize and open an investigation https://t.co/IhFQrPzN0z