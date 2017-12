Inés Arrimadas denuncia que el actor Toni Albà ('Polònia') la ha llamado en Twitter "mala puta"

La candidata de Ciudadanos a la presidencia de la Generalitat, Inés Arrimadas, ha calificado este martes de nuevo insulto "machista y asqueroso" el poema del actor Toni Alba (Polònia) titulado "Cuando la Inés va en ruta", que habla sobre contar votos y se refiere a una tal Inés al final del texto con la expresión "mala puta".

El texto, publicado en redes sociales, ha suscitado numerosos comentarios acerca de si se refiere o no a la líder catalana de la oposición y el propio Alba ha respondido a algunos medios de comunicación asegurando que él no había insultado a la candidata de Ciudadanos.

Hoy he recibido otra muestra de machismo y de odio por mis ideas y por liderar una alternativa política para todos los catalanes. Para desgracia de algunos, mi convicción es más fuerte que los insultos y no, no nos callaréis, nos escucharéis en las urnas el 21D https://t.co/l0gJnAGUR1