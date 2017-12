'Britannia', 'Counterpart' y 'Mosaic',  entre los estrenos de HBO España para 2018

Creadores como Steven Soderbergh, Danny Boyle o Jane Campion y actores como Sharon Stone, Nicole Kidman, J.K. Simmons o Hilary Swank participan en la lista de títulos que HBO España estrenará en el primer trimestre de 2018, con series como Britannia, el thriller Counetrpart o el drama Mosaic.

Britannia es una serie histórica coproducida por Sky y Amazon sobre el asalto del Imperio Romano al reino mítico de los celtas. HBO España estrenará la primera temporada completa el 19 de enero, según ha informado hoy en rueda de prensa su vicepresidenta de programación Valentine Lorant.

El 22 de enero se estrenará Counterpart, un "thriller de ciencia ficción con trasfondo metafísico", según Lorant, que protagonizan el ganador del Óscar J.K. Simmons (Whiplash) y Olivia Williams y que plantea reflexiones sobre el amor, la identidad y el destino.

Un día después, el 23 de enero, estará disponible la miniserie Mosaic, una historia de "pasión, intriga y engaños" dirigida por Steven Soderbergh y protagonizada por Sharon Stone que gira en torno a la desaparición de una autora de libros infantiles una Nochevieja. Cada episodio se cuenta desde el punto de vista de un personaje diferente.

Jim Sturges y la modelo Agyness Deyn son las caras visibles de Hard Sun, un drama policíaco apocalíptico ambientado en Londres, del creador de Luther, Neil Cross, que se inspira en la canción 5 years de David Bowie y que también se estrena en enero. En este casi se trata de una coproducción de BBC y Hulu.

En febrero será el turno de Here and now, un drama familiar de Alan Ball, el creador de True Blood y A dos metros bajo tierra, con la que comparte el tono de tragicomedia, según ha descrito Lorant.