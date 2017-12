'La forma del agua', de Guillermo del Toro, favorita para los Globos de Oro con siete nominaciones

La película La forma del agua, del mexicano Guillermo del Toro, parte como gran favorita en la 75 edición de los Globos de Oro con siete nominaciones, incluidas mejor película de drama y mejor director, anunció este lunes la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA).

El propio Guillermo del Toro también ha sido nominado como mejor director. Él y su compañera Vanessa Taylor han recibido además una candidatura al mejor guion, categoría donde tendrán como rivales a Los archivos del Pentágono, Lady Bird, Tres anuncios en las afueras de Ebbing, Missouri y Molly's Game.

En la categoría reina, la de mejor película de drama, el trabajo de del Toro se medirá a Dunkerque, Call Me By Your Name, The Post y Tres anuncios en las afueras de Ebbing, Missouri.

Y en la de dirección, los rivales del mexicano serán Martin McDonagh (Tres anuncios en las afueras de Ebbing, Missouri), Christopher Nolan (Dunkerque), Ridley Scott (Todo el dinero del mundo) y Steven Spielberg (Los archivos del Pentágono).

Protagonizada por Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins, Octavia Spencer y Michael Stuhlbarg, el filme narra la historia de amor entre una mujer muda y una criatura marina en Estados Unidos en el año 1962 con la estética de cuento fantástico tan reconocible de su autor.

La película, toda una carta de amor al cine, puede devolver a Del Toro a la carrera por los Óscar más de una década después de hacerlo con El laberinto del fauno, obra que le granjeó una nominación al mejor guión original.

Por otro lado, la serie Big Little Lies destaca en el apartado de ficción televisiva con siete nominaciones, entra las que se incluyen a Mejor miniserie o película para televisión, Nicole Kidman y ReesWitherspoon como Mejor actriz de miniserie, Laura Dern y Shailen Woodley como Mejor actriz de reparto y Alexander Skarsgaard como Mejor actor de reparto.

Entre las nominaciones más comentadas destaca la de Christopher Plummer a Mejor actor de reparto por la película Todo el dinero del mundo. Plummer sustituyó a Kevin Spacey en el rodaje después de que se destaparan las acusaciones de acoso sexual en su contra.

Lista de nominados a los Globos de Oro 2018

Mejor película: Drama

- Call Me By Your Name

- Dunkerque

- Los archivos del Pentágono

- La forma del agua

- Tres carteles en las afueras

Mejor película: Comedia o musical

- The Disaster Artist

- Déjame salir

- El gran showman

- Yo, Tonya

- Lady Bird

Mejor actriz: Drama

- Jessica Chastain

- Sally Hawkins

- Frances McDormand

- Meryl Streep

- Michelle Williams

Mejor actor: Drama

- Timothy Chalamet

- Daniel Day Lewis

- Tom Hanks

- Gary Oldman

- Denzel Washington

Mejor actriz: Comedia o musical

- Judi Dench

- Helen Mirren

- Margot Robbie

- Saoirse Ronan

- Emma Stone

Mejor actor: Comedia o musical

- Steve Carell

- Ansel Elgort

- James Franco

- Hugh Jackman

- Daniel Kaluuya

Mejor actriz de reparto

- Mary J. Blidge

- Hung Chao

- Alison Janney

- Lori Metcalf

- Octavia Spencer

Mejor actor de reparto

- Willem Dafoe

- Armie Hammer

- Richard Jenkins

- Christopher Plummer

- Sam Rockwell

Mejor director

- Guillermo del Toro

- Martin McDonough

- Christopher Nolan

- Ridley Scott

- Steven Spielberg

Mejor guion

- La forma del agua

- Lady Bird

- Los archivos del Pentágono

- Tres anuncios en las afueras

- Molly's Game

Mejor película de animación

- El bebé jefazo

- Loving Vincent

- Coco

- The Breadwinner

- Ferdinand

Mejor película extranjera

- Una mujer fantástica

- Se lo llevaron: Recuerdos de una niña de Camboya

- En la penumbra

- Sin amor

- The Square

Mejor banda sonora

- Tres anuncios en las afueras

- La forma del agua

- El hilo invisible

- Los archivos del Pentágono

- Dunkerque

Mejor canción original

- Ferdinand

- Mudbound

- Coco

- The Star

- El gran showman

Mejor serie: Drama

- The Crown

- Juego de Tronos

- The Handmaid's Tale

- Stranger Things

- This Is Us

Mejor serie: Comedia o musical

- Black-ish

- The Marvelous Mrs. Maisel

- Master of None

- SMILF

- Will y Grace

Mejor miniserie o película para televisión

- Big Little Lies

- Fargo

- Feud

- The Sinner

- Top of the Lake: China Girl

Mejor actriz: Miniserie o película para televisión

- Jessica Biel por The Sinner

- Nicole Kidman por Big Little Lies

- Jessica Lange por Feud

- Susan Sarandon por Feud

- Reese Witherspoon por Big Little Lies

Mejor actor: Miniserie o película para televisión

- Robert De Niro por The Wizard of Lies

- Jude Law por The Young Pope

- Kyle MacLachlan por Twin Peaks

- Ewan McGregor por Fargo

- Geoffrey Rush por Genius

Mejor actriz: Drama

- Claire Foy

- Maggie Gyllenhaal

- Katherine Langford

- Elisabeth Moss

- Caitriona Balfe

Mejor actor: Drama

- Jason Bateman

- Sterling K. Brown

- Freddie Highmore

- Bob Odenkirk

- Liev Schreiber

Mejor actriz: Comedia o musical

- Pamela Adlon por Better Things

- Alison Brie por Glow

- Rachel Brosnahan por The Marvelous Mrs. Maisiel

- Issa Rae por Insecure

- Frankie Shaw por SMILF

Mejor actor: Comedia o musical

- Anthony Anderson por Black-ish

- Aziz Ansari por Master of None

- Kevin Bacon por I Love Dick

- William H. Macy por Shameless

- Eric McCormack por Will y Grace

Mejor actriz de reparto

- Laura Dern por Big Little Lies

- Ann Dowd por The Handmaid's Tale

- Chrissy Metz por This Is Us

- Michelle Pfeiffer por The Wizard of Lies

- Shailene Woodley por Big Little Lies

Mejor actor de reparto

- David Harbour por Stranger Things

- Alfred Molina por Feud

- Christian Slater por Mr. Robot

- Alexander Skarsgaard por Big Little Lies

- David Thewlis por Fargo