El alcalde de Lleida cree que la operación Sijena puede pararse: "Mantengo un hilo de esperanza"

El alcalde de Lleida, Àngel Ros, ha considerado este lunes que la operación de traslado de las 44 obras procedentes del Monasterio de Sijena y depositadas en el Museu de Lleida puede quedar paralizada por atenderse el recurso de oposición presentado: "Mantengo un hilo de esperanza".

En declaraciones a Catalunya Ràdio ha manifestado su confianza en que los recursos para evitar el traslado de las piezas pueda ser atendido por la Audiencia de Huesca este mismo lunes.

El alcalde ha acudido a la 1 de la madrugada y ha vuelto a las 7 de la mañana al museo, donde la Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra le han impedido entrar, ha explicado Ros, que ha admitido haber recibido gritos y abucheos contra la aplicación del artículo 155 y su persona.

Ros mantiene contacto telefónico con el director del Museu de Lleida, Josep Giralt, que se encuentra dentro del espacio patrimonial junto a técnicos de conservación y trabajadores del museo, a los que ha citado esta madrugada.

"Es una situación a la que no deberíamos haber llegado", ha deplorado el alcalde Ros, que ha defendido que no se puede dictar una sentencia cautelarmente cuando ésta no es firme.

