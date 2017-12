Siete lugares de Europa y Norteamérica que te pagan por ir a vivir allí

New Haven es uno de los lugares que más ayudas ofrecen a nuevos residentes. (visitnewhaven.com)

New Haven es uno de los lugares que más ayudas ofrecen a nuevos residentes. (visitnewhaven.com)

Cada poco tiempo nos topamos con un municipio del mundo que ofrece dinero a las personas que opten por mudarse allí. Son varios ya durante este 2017 los que, por despoblación y otras necesidades, están lanzando estas ofertas a los interesados tanto en Europa como en Norteamérica.

Recientemente veíamos como el enclave de los Alpes llamado Albinen ofrecía hasta 60.000 euros a las familias que se mudasen a vivir a esta comunidad de apenas 240 habitantes. Un intento por frenar el éxodo rural que le estaba dejando sin habitantes, pero no el único.

En Italia encontramos algunos ejemplos. Uno es Bormida, en el norte del país, que cuenta con menos de 400 habitantes y ofrecía este 2017 2.000 euros a cualquier persona que se mudase al lugar. Otro caso es Candela, situada al sur, que ofrece la misma cantidad que Bormida.

Otros países europeos también cuentan con ofertas similares. Un ejemplo es Utrecht, en Holanda, que ofrece 840 euros al mes para quienes decidan ir a vivir allí como experimento para comprobar si las si las personas que reciben apoyo del gobierno siguen trabajando. Pero Europa no es el único lugar donde se realizan estas 'ofertas' de residencia.

En Norteamérica

En Estados Unidos y Canadá hay también lugares como los anteriormente vistos en Europa. Así, en EE UU encontramos New Haven, tercera ciudad más grande de Connecticut, que ofrece hasta 10.000 dólares libres de impuestos (alrededor de 8.500 euros) para comprar una vivienda. Además, profesores, policías, bomberos... Reciben un extra de 2.500 dólares (algo más de 2.100 euros). Una vez asentados (y con permiso de residencia) allí, se ofrece una ayuda de 30.000 dólares (más 25.500 euros) para reformar la casa y convertirla en un edificio sostenible. Además, los estudios universitarios son gratuitos para todos los que hayan estudiados en los colegios públicos de la ciudad. El único requisito: vivir en New Haven al menos cinco años.

En Estados Unidos también encontramos el ejemplo de Baltimore, curiosamente la más poblada en Maryland. El que se mude allí recibirá 4.200 euros para comprar una vivienda. Esto se hace a través de una loterías que se realiza dos veces al año y se pone como condición que la hipoteca no sobrepase los 500 dólares (unos 430 euros. Existe, además, el programa Vacants to Value, por el que se haga con una vivienda y la reforme recibirá 10.000 dólares.

En Canadá encontramos el caso de Saskatchewan, una provincia que ofrece hasta 13.000 euros a todo el que se traslade a vivir allí. El requisito es vivir, al menos, siete años allí y ser recién graduado.