La estrella del cine porno August Ames muere a los 23 años

La actriz del cine adultos de origen canadiense August Ames ha muerto el pasado 5 de diciembre en Los Ángeles por causas aún no esclarecidas y que se están investigando por parte de las autoridades locales.

Su marido, el director Kevin Moore, lo hizo público este miércoles en un comunicado en el que la recuerda como "la persona más amable que jamás he conocido" y en el que pide que se respete la privacidad de la familia.

Numerosos profesionales vinculados con la industria pornográfica como la actriz Abella Danger, el productor Jules Jordan o el director Mike Quasar, han compartido en distintas redes sociales sus condolencias por la muerte de la joven actriz.

La prometedora actriz, que pese a su juventud ya tenía en su haber 270 películas, había estado nominada en varias ocasiones a la mejor intérprete femenina del año en los premios AVN, considerados los oscars del cine adulto. Precisamente en la edición de 2018 de esos premios se la rendirá homenaje.

El fallecimiento se produjo justo tras protagonizar una polémica en redes sociales por unas declaraciones en las que ponía de manifiesto su rechazo a rodar con actores que hubieran interpretado porno gay. Declaraciones que aclaró pero de las que no se retractó.

whichever (lady) performer is replacing me tomorrow for @EroticaXNews , you’re shooting with a guy who has shot gay porn, just to let cha know. BS is all I can say🤷🏽‍♀️ Do agents really not care about who they’re representing? #ladirect I do my homework for my body🤓✏️🔍 — August Ames (@AugustAmesxxx) 3 de diciembre de 2017

How am I homophobic if I myself am attracted to women? Not wanting to have sex with gay men is not homophobic; they don’t want to have sex with me either👋 so byeeeee — August Ames (@AugustAmesxxx) 3 de diciembre de 2017

I don’t have anything to apologize for! Apologizing for taking extra steps to ensue that my body stays safe? Fuck you guys attacking me when none of my intentions were malicious. I fucking love the gay community! What the fuck ever! I CHOOSE who I have inside my body. No hate. https://t.co/7dSbq27K2F — August Ames (@AugustAmesxxx) 4 de diciembre de 2017