Kaley Cuoco, entre lágrimas, se ha comprometido con su novio, Karl Cook

La estrella de la serie The Big Bang Theory Kaley Cuoco recibió entre lágrimas de emoción un anillo de compromiso de su novio, el multimillonario heredero y jinete Karl Cook.

El pasado jueves el joven de 26 años organizó una cena romántica y en un momento dado le entregó a la actriz un impresionante anillo, acompañado de una propuesta de matrimonio.

Cuoco, de 32 años, no pudo reprimir el llanto de felicidad, como da testimonio el vídeo que ambos han subido a sus cuentas de Instagram, en el que la actriz apenas puede articular palabra más allá de gritar "¡estoy comprometida!", hasta que Cook le dice "aún no me has dicho que sí". Entonces Kaley Cuoco comienza a exclamar "Sí, ¡sí quiero! ¡Sí! ¡Digo sí! ¡Yo digo que sí!".

Cook comentaba en el texto bajo el vídeo que "después de casi dos años, finalmente tuve el coraje de pedirle que se casara conmigo. Esta es la mejor noche de mi vida y creo que el vídeo muestra que es la mejor noche para Kaley también... ¡ella dijo que sí!".

Poco después colgaron otro vídeo en el que ambos bailan muy juntos y emocionados y junto al que el prometido de la actriz decía: "En la vida, no hay nada como bailar después de comprometerse. La pureza y la gracia del momento son inexplicables, es verdaderamente como si la vida fuera un globo que rebotara con el viento más suave. Cariño, todo lo que quiero es ser un globo rebotando, balanceándome y fluyendo a través de una vida contigo. Tú eres mi todo".

Para completar la documentación del momento también se publicaba un primer plano del anillo de pedida, una sencilla sortija con un impresionante diamante con talla en forma de pera.